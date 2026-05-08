Cote d'Ivoire: Lutte contre le blanchiment et le terrorisme - Les Systèmes financiers décentralisés formés à Abidjan

Les Systèmes financiers décentralisés (Sfd) renforcent leurs capacités en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (Lbc/Ft/Fp). Conformément à l'ordonnance n° 2023-875 du 23 novembre 2023, ces institutions jouent un rôle clé dans la sécurisation du système financier ivoirien.

Dans cette perspective, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire (Apsfd-CI), en collaboration avec la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif-CI), a organisé, du 6 au 8 mai 2026, à Hôtel Manhattan Suites, une session de formation sur la mise en place et le fonctionnement efficace d'un dispositif Lbc/Ft/Fp au sein des institutions financières.

Cette formation vise à renforcer les dispositifs internes des Sfd afin d'améliorer leur conformité aux exigences réglementaires nationales et internationales.

Les participants sont appelés à mieux comprendre le contexte de la Lbc/Ft/Fp, les normes internationales en vigueur, le cadre juridique national ainsi que leurs obligations spécifiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Cyrille Tanoe, directeur exécutif de l'Apsfd-CI, les institutions de microfinance font face à des risques multiformes, notamment ceux liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

Il a souligné que cette initiative est d'autant plus importante que la Côte d'Ivoire figure actuellement sur la liste grise du Groupe d'action financière (Gafi).

À travers cette session, l'Apsfd-CI et la Centif-CI entendent contribuer à une plus grande implication des Sfd dans la lutte contre ces menaces, en cohérence avec les actions entreprises par le gouvernement ivoirien pour renforcer le dispositif national de prévention et de contrôle.