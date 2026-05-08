Cote d'Ivoire: Renforcement de capacités - Les notaires ivoiriens s'approprient l'intelligence artificielle

Une trentaine de notaires ivoiriens ont participé, du lundi 4 au vendredi 8 mai 2026, au Palm Club, sis à Cocody, à une initiative inédite : la toute première formation certifiante en intelligence artificielle jamais dédiée à une profession juridique réglementée en Afrique francophone, selon la note d'information produite à cet effet.

Ce programme est co-piloté par l'Association pour le développement du service notarial de Côte d'Ivoire (Adsn-CI) et LL Remake Studio, cabinet spécialisé dans la transformation numérique des professions réglementées, présent à Paris et à Abidjan.

La formation, d'une durée totale de 14 heures réparties en quatre modules, a également permis la remise, à chaque participant, d'un assistant d'intelligence artificielle personnalisé ainsi que d'une attestation certifiante délivrée conjointement par les deux structures partenaires.

En apparence, il s'agit d'un dispositif de formation professionnelle classique. En réalité, c'est un véritable laboratoire à ciel ouvert des défis posés par l'IA dans les contextes juridiques africains. Car recourir à un grand modèle de langage pour la rédaction d'un acte notarial conforme au droit ivoirien n'est pas un exercice anodin.

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Ces outils sont majoritairement entraînés sur des corpus juridiques français ou américains, avec une connaissance limitée, voire inexistante, du droit Ohada et des pratiques foncières locales.

Maître Fose Sylla, l'un des notaires participants, a résumé le risque en ces termes : « Si je saisis un prompt et que l'Ia développe tout, je prends, je copie, je colle et, si je ne fais pas attention, je reproduis des données internationales qui ne s'adaptent pas forcément au notariat local. » Derrière les enjeux techniques se dessine ainsi une question plus profonde : celle de la souveraineté numérique.

Pour Karmelle Biyot, fondatrice de LL Remake Studio et ancienne avocate formée à l'École de formation du barreau de Paris, le constat est sans équivoque : « Il n'y a pas d'IA ivoirienne. » Elle plaide pour la conception d'intelligences artificielles souveraines intégrant les réalités locales, culturelles et sociétales, tout en garantissant la sécurité des données.

Un chantier stratégique que l'écosystème technologique africain ne peut, selon elle, plus se permettre de repousser. Ce qui distingue l'initiative ivoirienne, souligne-t-elle, c'est son pragmatisme assumé.

Dans un contexte où le cadre réglementaire de l'intelligence artificielle demeure encore balbutiant, l'Adsn-CI a fait le choix de former d'abord les professionnels afin de mieux peser ensuite sur les mécanismes de régulation.

Une dynamique saluée par les participants eux-mêmes, à l'image de Maître Yolande Foldah-Kouassi, notaire au Plateau, à Abidjan. « J'appréhendais tout ce qui touche à l'IA parce que je n'y connaissais absolument rien », a-t-elle confié. « Aujourd'hui, j'ai découvert les possibilités qu'elle offre, mais aussi ses limites », s'est-elle félicitée, convaincue que la compréhension précède nécessairement l'encadrement.