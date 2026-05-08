Mali: Les groupes armés comblent un vide politique - Il est essentiel d'y remédier pour mettre fin à la violence

analyse

Le Mali est en proie à des troubles politiques depuis 2012. Cette année-là a été marquée par un coup d'État militaire et la prise de contrôle des régions du nord de ce pays d'Afrique de l'Ouest par des groupes armés.

Au cours des années qui ont suivi, les efforts visant à mettre en place des gouvernements de transition ont échoué. Cette situation a abouti à l'interdiction de tous les partis politiques en mai 2025.

De plus, le pays a connu des vagues d'interventions militaires menées par des acteurs extérieurs tels que la France, les États-Unis et, plus récemment, la Russie. Tous ont investi massivement pour tenter de contenir la menace extrémiste au Mali.

Mais les groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont continué à étendre leur influence. Et fin avril 2026, le gouvernement militaire a été contraint de repousser des attaques coordonnées menées par des séparatistes et des djihadistes à travers tout le pays. Le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, a été tué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours de la dernière décennie, les interventions étrangères ont souvent mal interprété ce qui se passait sur le terrain. Les groupes extrémistes ont tiré parti de problèmes tels que les conflits fonciers, la corruption et la concurrence pour les ressources afin de se légitimer, s'alignant souvent sur les tensions au sein de la communauté. La faiblesse des institutions étatiques et des forces de sécurité a permis à des groupes tels que le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM) et l'État islamique au Grand Sahara (EIGS) de consolider leur pouvoir.

Ces groupes se sont adaptés en formant des alliances et en adaptant leurs discours aux revendications locales, donnant la priorité aux problèmes immédiats plutôt qu'aux objectifs idéologiques.

Nous sommes des politologues qui avons mené des recherches sur la situation sécuritaire au Mali et au Sahel. Notre article récemment publié a montré que les groupes armés non étatiques du Sahel, en particulier au Mali, sont devenus des acteurs clés du pouvoir. Ils influent sur la gouvernance locale en comblant les lacunes laissées par des institutions étatiques faibles.

Alors que des acteurs extérieurs tels que la France, les États-Unis et la Russie accordent la priorité à la lutte contre le terrorisme et à la consolidation de l'État, ils négligent souvent les fonctions de gouvernance que remplissent ces groupes armés non étatiques. Ces groupes fournissent souvent des services essentiels et acquièrent une légitimité locale.

Reconnaître le rôle des groupes armés en tant que détenteurs du pouvoir local ne signifie pas accepter ou légitimer leurs actions. Cependant, ignorer cette réalité a conduit à des politiques qui n'atteignent pas leur cible. Lorsque les interventions se concentrent uniquement sur des solutions militaires, elles risquent de passer à côté des raisons pour lesquelles les populations interagissent avec ces groupes.

Nos conclusions remettent en question les interventions conventionnelles qui se concentrent uniquement sur la défaite des groupes armés non étatiques ou le rétablissement d'un contrôle étatique centralisé. Nous soutenons que les solutions sécuritaires seules sont insuffisantes. Nous préconisons une approche plus nuancée qui intègre le potentiel des groupes armés non étatiques en matière de gouvernance, de légitimité et d'action locale. Des groupes armés non étatiques ont assuré la gouvernance de territoires dans des pays comme la Colombie, la Syrie et le Soudan du Sud, entre autres.

Les groupes armés en tant qu'autorités de facto

Au Mali, les groupes armés ne sont pas seulement des forces combattantes. Dans de nombreuses régions du pays, ils jouent un rôle plus complexe. Il est difficile d'estimer le nombre exact de groupes opérant au Mali. Le plus grand et le plus connu, le JNIM, est une coalition de cinq organisations et revendique plus de 10 000 combattants dans le pays.

Dans le centre et le nord du Mali, à la frontière avec l'Algérie, l'État est souvent distant, absent ou fait l'objet de méfiance. Les groupes armés comblent ce vide. Ils règlent les différends, font respecter les règles, perçoivent les impôts et assurent parfois un minimum d'ordre.

Pour les communautés vivant dans l'insécurité quotidienne, ces fonctions ne sont pas abstraites. Elles ont des effets concrets sur la vie quotidienne.

Notre étude a établi que cela ne signifie pas nécessairement que la population approuve ces groupes ou soutient leur idéologie. Beaucoup n'y adhèrent pas. Cependant, lorsqu'il y a peu d'alternatives, les gens s'adaptent. Ils suivent les règles parce qu'ils en ont besoin pour survivre, pas parce qu'ils y croient.

Cette distinction est importante. Elle aide à expliquer pourquoi ces groupes sont si difficiles à déloger. Leur force ne provient pas seulement des armes, mais aussi de leur ancrage profond dans les réalités locales.

Pourquoi les stratégies militaires échouent

Les efforts internationaux se sont largement concentrés sur la lutte contre ces groupes et la reconstruction de l'autorité de l'État malien. Bien qu'elles partent d'une bonne intention, ces interventions négligent souvent un élément essentiel : qu'advient-il des espaces laissés vacants par ces groupes ?

L'intervention française de 2013 en est un exemple. L'armée française a aidé l'armée malienne à reprendre le contrôle du nord du pays face à l'avancée des islamistes lors de l'opération Serval. L'objectif était d'empêcher les forces extrémistes d'avancer vers Bamako. Cela n'a pas mis fin au conflit. De nombreux combattants se sont déplacés vers des zones rurales où l'État était peu présent et ont tissé des liens avec les communautés locales.

Dans le centre du Mali, où l'élevage bovin est une source de revenus essentielle, cette dynamique a contribué à propager la violence entre les communautés peules et dogon, renforçant ainsi les griefs exploités par les groupes extrémistes.

Parallèlement, les tentatives de renforcement des institutions de l'État se sont heurtées à des difficultés. Dans certaines régions, les forces de sécurité sont perçues comme inefficaces, voire abusives.

Face à cette réalité, les populations se tournent souvent vers tous ceux qui sont capables de leur offrir un certain niveau de prévisibilité et de protection, même s'il s'agit d'un groupe armé.

L'implication des acteurs extérieurs s'est également fragmentée progressivement. Le retrait de la France, la montée du sentiment anti-occidental et l'arrivée de forces liées à la Russie ont créé un paysage d'interventions encombré et parfois conflictuel.

Les différents acteurs ont des agendas divergents, et leur présence ne se traduit pas toujours par une sécurité accrue. Dans certains cas, elle peut même aggraver la situation en renforçant les tensions ou en affaiblissant la confiance dans des institutions déjà fragiles.

Pris entre deux feux, les civils font quotidiennement des choix difficiles. Leurs décisions sont rarement idéologiques, mais plutôt dictées par la survie.

Repenser la réponse

Nous concluons de nos constatations qu'une approche plus réaliste commencerait par une écoute des réalités locales. Elle s'attaquerait aux lacunes qui permettent aux groupes armés de s'implanter. Cela implique d'améliorer l'accès à la justice et à la sécurité, de soutenir les institutions locales et de prendre au sérieux les griefs. Cela signifie également reconnaître que la légitimité se construit à partir de la base, et non d'imposé d'en haut.

L'expérience du Mali montre qu'il y a des limites claires à ce que la force militaire peut accomplir à elle seule. Tant que les interventions négligeront les réalités quotidiennes de la gouvernance et de la survie, elles auront peu de chances d'apporter un changement durable. Tant que ce changement ne se produira pas, les groupes armés resteront difficiles à déloger, non seulement parce qu'ils sont capables de se battre, mais aussi parce que, dans de nombreuses zones, ils font désormais partie intégrante de ceux qui organisent la vie quotidienne.

Norman Sempijja, Associate professor, Université Mohammed VI Polytechnique

Mouhammed Ndiaye, PhD Candidate, Université Mohammed VI Polytechnique