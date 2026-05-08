Afrique: Transformation de l'éducation - 75 inspecteurs pédagogiques formés au numérique

Du 4 au 7 mai 2026 à Yamoussoukro, 75 inspecteurs pédagogiques issus de 25 régions de Côte d'Ivoire ont pris part à un atelier de formation consacré à l'intégration du numérique et de l'intelligence artificielle. Ce renforcement de capacités intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du projet Développement des compétences numériques des personnels d'encadrement et d'enseignement (Dcnpee).

Les participants ont été formés à l'utilisation de plusieurs outils et approches numériques destinés à améliorer l'efficacité des pratiques pédagogiques et de l'encadrement éducatif.

Organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, à travers la Dtsi, avec l'appui technique de l'Unesco, ce projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative GenerationDigital, financée par le Bmz à travers la Giz.

Il entend contribuer au renforcement de l'attractivité des disciplines scientifiques auprès des élèves, en démontrant la valeur ajoutée des outils technologiques dans l'éducation afin de rendre l'enseignement et l'apprentissage plus interactifs, innovants et adaptés aux usages du XXIe siècle.

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Au nom du représentant-pays de l'Unesco en Côte d'Ivoire, Moussa Doumbia, coordonnateur du projet, a réaffirmé la volonté de sa structure d'accompagner cette initiative, qui contribue à l'amélioration de la qualité, de l'inclusion et de l'équité dans le processus de digitalisation de l'éducation.

Représentant le ministre de l'Éducation nationale, Yenataban Koné, directeur des Technologies et des systèmes d'information, a rappelé que cette formation s'inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de digitalisation de l'éducation en Côte d'Ivoire (Sndeci) 2024-2028, qui vise à faire du numérique un levier majeur de modernisation, de performance et d'inclusion du système éducatif ivoirien.

Cette nouvelle cohorte vient s'ajouter aux 49 inspecteurs déjà formés dans 16 autres régions éducatives au cours de la phase 1 du projet, traduisant ainsi la volonté de garantir une meilleure équité territoriale et une inclusion progressive de l'ensemble des acteurs du système éducatif.