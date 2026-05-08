Cote d'Ivoire: Dialogue État/collectivités - Une rencontre pour relever les défis majeurs de la vaccination à Abidjan

Réaffirmant sa volonté de faire de la vaccination un pilier central de la prévention des maladies et un levier stratégique pour l'atteinte de la Couverture sanitaire universelle ainsi que des Objectifs de développement durable, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Santé, a organisé une rencontre d'échanges de haut niveau, le jeudi 7 mai 2026 à Abidjan.

Cette rencontre, qui a réuni les autorités locales et les acteurs financiers, s'inscrivait dans une dynamique de mobilisation accrue en faveur du financement durable de la vaccination.

Pour le ministre Pierre N'Gou Dimba, la mobilisation des ressources domestiques est indispensable pour garantir le succès et la pérennité de la vaccination en Côte d'Ivoire. Mieux, elle contribuera durablement à la sécurité sanitaire. Raison pour laquelle il faut renforcer la responsabilité partagée autour de la vaccination et promouvoir une gouvernance locale plus engagée afin de protéger chaque enfant, chaque communauté et chaque génération contre les maladies évitables par la vaccination.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les participants, notamment les maires et députés des 13 communes du district d'Abidjan, les représentants de la société civile ainsi que ceux des ministères de l'Économie, des Finances et du Budget ; du Plan et du Développement ; de la Communication ; de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ; de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et l'Enseignement technique ; de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que de l'Intérieur et de la Sécurité, ont eu des échanges fructueux. La plupart des collectivités ont exprimé leurs besoins en centres de santé et en diverses ressources.

Le Dr Brou Gbotto Raymond, directeur du Programme élargi de vaccination (Pev), a formulé quelques recommandations à l'endroit des autorités locales. Il leur a demandé de mettre des sites à disposition afin d'y aménager des centres de santé. Elles doivent également intensifier les campagnes de sensibilisation dans les marchés et les lieux de culte. « Offrez des engins roulants pour la sensibilisation. Donnez-nous des agents vaccinateurs et rémunérez-les », a-t-il conseillé. Il a, en outre, exhorté les autorités locales à s'engager véritablement afin d'obtenir de meilleurs résultats à Abidjan.

Indiquons, par ailleurs, que la rencontre s'est tenue autour de la Déclaration d'Abidjan, qui vise à renforcer la souveraineté vaccinale sur l'ensemble du continent africain. Présent à cette activité, Jean-François Basse, représentant de l'Unicef en Côte d'Ivoire, a, au nom des partenaires techniques et financiers, salué le leadership de la Côte d'Ivoire qui, depuis juillet 2024, assure avec détermination le secrétariat de cette initiative régionale dans le cadre de la Déclaration d'Abidjan.

« La Déclaration d'Abidjan constitue aujourd'hui un cadre politique fort réunissant plusieurs pays africains autour d'une ambition commune : renforcer le financement domestique de la vaccination afin de garantir à chaque pays un accès équitable aux vaccins essentiels », a-t-il déclaré.