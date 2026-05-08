Togo: Un partenariat maritime axé sur la sécurité et le développement du PAL

Le ministre délégué chargé de l'Économie maritime, Edem Kokou Tengué, a reçu mercredi Kimberly McClure, chargée d'affaires par intérim des États-Unis au Togo, pour des échanges portant sur le renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur maritime.

Le partenariat entre le Togo et les États-Unis dans le domaine maritime n'est pas nouveau, il est solide, actif et régulièrement approfondi. Les deux pays travaillent de concert pour lutter contre la piraterie, la pêche illégale et les trafics illicites dans le Golfe de Guinée, principalement à travers l'exercice maritime Obangame Express, auquel la Marine togolaise participe régulièrement.

Au-delà des exercices conjoints, les forces maritimes togolaises bénéficient de formations et d'assistance opérationnelle américaines sur une base continue, un appui concret qui contribue à renforcer leurs capacités d'intervention en mer.

Dans un Golfe de Guinée où les menaces maritimes restent préoccupantes, la coopération Togo-États-Unis constitue un pilier de la sécurité sous-régionale.

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Pour Lomé, dont le Port autonome (PAL) ambitionne de s'imposer comme le hub logistique de référence en Afrique de l'Ouest, la sécurité maritime n'est pas une option, c'est une condition sine qua non de la compétitivité portuaire.

Washington veut aider le Togo afin de permettre au pays de consolider sa position de hub régional.