Togo: Mode et beauté à Lomé

8 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Du 19 au 21 juin prochain, la capitale togolaise accueille la 2e édition du Salon de la mode, de la beauté et du bien-être, un rendez-vous dédié à la promotion et à la professionnalisation d'un secteur en pleine expansion.

Plus de 10 000 visiteurs et 200 exposants sont attendus : stylistes, marques de cosmétiques, salons de beauté, parfumeries, bijouteries et nutritionnistes, tous réunis autour d'une ambition commune : donner plus de visibilité au secteur.

Au programme : défilés de mode, ateliers de formation, expositions-ventes et prestations artistiques.

Mode et beauté sont des créateurs d'emplois réels, particulièrement pour les jeunes, et en particulier les femmes

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