Afrique: Davié, vitrine de l'innovation agricole africaine

Il y a trois ans, c'était un pari. Aujourd'hui, c'est une référence. Le parc de technologies agricoles de Davié, niché dans la préfecture de Zio et piloté par l'Institut togolais de recherche agronomique (ITRA), vient de dresser un bilan qui dépasse les espérances initiales.

Trois années d'expérimentation, des innovations testées, validées et désormais partagées avec les représentants des systèmes nationaux de recherche agricole de 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, tous membres du CORAF (Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles).

Dans le domaine végétal, les résultats sont éloquents. Les variétés testées à Davié - riz, soja, maïs, sorgho et arachide - affichent des rendements nettement supérieurs aux semences traditionnelles, avec une résistance accrue aux sécheresses, inondations et maladies. Des semences climato-intelligentes, à cycle court, conçues pour un monde agricole confronté à des aléas climatiques de plus en plus imprévisibles.

L'une des innovations les plus remarquables du parc est son système de pisciculture hors sol avec recirculation d'eau, une technologie qui permet de développer des activités aquacoles avec une consommation d'eau minimale.

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Une solution pensée pour les populations urbaines et périurbaines qui n'ont ni rivière ni lac à portée, mais qui veulent produire. Des techniques améliorées d'élevage de lapins, porcs et volailles complètent un dispositif conçu pour répondre aux réalités concrètes des producteurs togolais.

C'est peut-être là le signe le plus fort du succès de Davié : le Togo ne garde pas cette expérience pour lui. Il la partage, avec 23 pays africains qui voient dans cette plateforme un laboratoire d'idées applicable à leurs propres réalités agricoles.

« Dès lors que les producteurs adoptent ces technologies, les niveaux de production s'améliorent considérablement », a déclaré le Niéyidouba Lamien, représentant du directeur exécutif du CORAF. « Ces parcs sont essentiels pour stimuler la production face aux défis climatiques. »