Cote d'Ivoire: Dissolution de la Cei - Le Rpp salue une décision 'courageuse' et appelle à un dialogue politique

8 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage (Rpp) a réagi à la décision du Conseil des ministres du 6 mai 2026, portant dissolution de la Commission électorale indépendante (Cei). Dans un communiqué publié le 7 mai, à Abidjan, le président du parti, Tiémoko Doumbia, dit avoir pris acte de cette mesure qu'il considère comme un tournant important dans le processus démocratique ivoirien.

Pour le Rpp, cette dissolution intervient tardivement au regard des critiques formulées depuis plusieurs années contre l'ex-Cei. Le parti estime, toutefois, qu'elle constitue « un acte courageux » de la part du gouvernement, susceptible d'ouvrir une nouvelle étape dans la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire. « Cette décision, bien que tardive au regard des dégâts causés par l'ex-Cei, demeure un acte courageux de la part du gouvernement », a déclaré Tiémoko Doumbia.

Selon lui, cette mesure offre désormais « une opportunité pour entamer une nouvelle phase du processus démocratique en Côte d'Ivoire ».

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Dans la foulée, le Rpp plaide pour l'ouverture rapide d'un dialogue politique inclusif. L'objectif, selon la formation politique, est d'aboutir à la mise en place d'un organe électoral crédible, consensuel et accepté par l'ensemble des acteurs de la vie politique nationale. « Le Rpp demande l'ouverture rapide d'un dialogue politique en vue de la mise en place d'un organe électoral crédible et accepté de tous, dans l'intérêt de la paix sociale », a insisté le président du parti.

Se réclamant des idéaux de paix, le Rpp appelle également les autorités à prendre en compte les préoccupations exprimées par l'opposition ainsi que par les populations. Pour le parti, la future architecture électorale devra avant tout renforcer la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques et contribuer durablement à la stabilité du pays.

« Il faut que les préoccupations de l'opposition et des populations soient prises en compte afin d'aboutir à la création d'un organe qui renforce la paix et la confiance en notre démocratie », a conclu Tiémoko Doumbia.

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