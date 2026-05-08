Cote d'Ivoire: Conseil d'administration de l'Aigf - Brou Aka Pascal passe la main à Abel Djohoré

Passation des charges, hier, à l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques (Aigf) sise au Plateau. Après 6 années de service, Brou Aka Pascal, le président du conseil d'administration, a officiellement passé la main à l'ex-Pca de la Sodexam, Abel Djohoré.

Brou Aka Pascal a exprimé sa gratitude au Président Ouattara pour la confiance placée en sa modeste personne. Il a dressé un bilan positif de son passage à l'Aigf, eu égard aux objectifs qu'il s'était fixés lors de sa prise de service.

« Il y a six ans, lors de ma prise de fonction, j'avais pris un engagement clair : servir notre institution avec intégrité, transparence et détermination. Les objectifs fixés étaient : renforcer notre gouvernance en vue d'améliorer la situation financière de l'entreprise », a-t-il rappelé.

Heureux d'avoir relevé le défi, selon lui, sur le plan stratégique, opérationnel et humain. Il a félicité son successeur et l'a exhorté à poursuivre dans cette dynamique, tout en préservant les acquis.

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« Je vous transmets non seulement un mandat, mais aussi une responsabilité : celle de poursuivre cette œuvre collective, de préserver nos acquis et d'oser de nouvelles ambitions », a-t-il déclaré.

Le nouveau Pca de l'Aigf, Abel Djohoré, a indiqué qu'il reçoit ses nouvelles charges avec honneur et plaisir. Il s'est dit pleinement conscient du poids de ces nouvelles responsabilités. Et s'est engagé à se montrer à la hauteur de la confiance en lui placée par le Président de la République.

Il a promis de marcher dans les pas de son prédécesseur et de travailler en synergie avec les ressources humaines de l'Aigf pour l'atteinte des objectifs.

Créée en mars 2012, l'Aigf est la structure étatique chargée de la planification, de l'attribution, de l'affectation et du contrôle des fréquences radioélectriques en Côte d'Ivoire.

À ce titre, elle œuvre à garantir une gestion optimale, sécurisée et transparente du spectre radioélectrique.