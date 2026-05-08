Afrique de l'Ouest: Le prêteur ivoirien Bridge Bank prévoirait une introduction en bourse de 120 millions de dollars à la BRVM

Bridge Bank Côte d'Ivoire prévoit de lever 67,5 milliards de francs CFA, soit environ 120 millions de dollars, par le biais d'une offre publique sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, alors que le prêteur cherche des capitaux pour son expansion en Afrique de l'Ouest, selon plusieurs rapports.

La banque prévoit de vendre 20 % de son capital à un prix indicatif de 6 750 CFA par action, selon les rapports. L'opération devrait passer par une phase d'intérêt des investisseurs du 4 au 15 mai, suivie d'une période de souscription du 20 au 29 mai. Le règlement est prévu pour le 15 juin, et les premières négociations devraient avoir lieu le 31 août, sous réserve de l'approbation du CREPMF.

Si l'opération est réalisée, Bridge Bank Côte d'Ivoire deviendrait la 48ème société cotée à la BRVM, la bourse régionale desservant les 8 pays de l'UEMOA. L'opération ajouterait également un autre titre bancaire à un marché où les sociétés basées en Côte d'Ivoire restent le plus grand groupe d'émetteurs.

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Bridge Bank a déclaré un revenu net de 27,2 milliards de francs CFA en 2025, en hausse de 19 % par rapport à l'année précédente. Le produit net bancaire a augmenté de 15 % pour atteindre 68 milliards de francs CFA, tandis que le coefficient d'exploitation s'est établi à 41,8 %. La banque, fondée en 2006, sert les PME, les entreprises, les entités publiques, les institutions financières et les clients de détail.

La cotation fait partie d'une initiative plus large du groupe Bridge Bank, soutenu par le groupe Teyliom de Yerim Sow. Le groupe est déjà présent en Côte d'Ivoire et au Sénégal, s'est étendu au Mali en 2024, prévoit d'entrer en Guinée en janvier 2027 et a demandé l'autorisation de s'implanter au Burkina Faso. L'introduction en bourse permettrait à la banque de disposer d'un capital de croissance, d'une visibilité auprès des investisseurs et d'une base d'actions cotées en bourse pour son expansion future.

Points clés à retenir

Le projet de cotation de Bridge Bank intervient à un moment clé pour la BRVM. La bourse a essayé d'approfondir son marché avec plus d'entreprises, plus de produits et plus de liquidités. L'introduction en bourse d'une banque pour un montant de 67,5 milliards de francs CFA serait l'une des plus importantes opérations sur actions dans la région et pourrait contribuer à attirer de nouveau l'attention sur les marchés publics en tant que source de capitaux à long terme.

Pour Bridge Bank, l'introduction en bourse est également une démarche stratégique. Le groupe a construit une plateforme régionale de services bancaires et financiers autour de la banque, du courtage, de la gestion d'actifs et de la microfinance. Il a également attiré des financements pour le développement, notamment des aides liées aux prêts aux PME. C'est important car le financement des PME reste l'une des principales lacunes en Afrique de l'Ouest.

Le risque réside dans l'exécution. La banque doit montrer qu'elle peut financer la croissance de ses marchés sans affaiblir la qualité de ses actifs ou sa rentabilité. Pour les investisseurs, la question est de savoir si Bridge Bank peut transformer une base ivoirienne solide en une histoire bancaire régionale avec une croissance claire des bénéfices, une gouvernance stable et une divulgation régulière.