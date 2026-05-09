Tunisie: Des foyers de teigne détectés dans des oliveraies à Sfax

8 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La délégation régionale au développement agricole (CRDA) de Sfax a annoncé, vendredi, l'apparition d'infestations de la teigne de l'olivier au stade fructifère dans plusieurs oliveraies du gouvernorat.

Selon un communiqué publié par la CRDA, les foyers détectés concernent la région de Gargour dans la délégation d'Agareb, ainsi que les zones de Sidi Ghrib, Mahres Km 4, Bouhlel et El Mouwassat relevant de la délégation de Mahres.

Les services agricoles ont appelé l'ensemble des agriculteurs des zones concernées à intervenir rapidement afin de traiter les arbres touchés contre cet insecte nuisible, en utilisant des pesticides homologués par le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

La délégation régionale a également invité les agriculteurs souhaitant obtenir davantage d'informations ou de conseils techniques à contacter ses services ou les cellules locales de vulgarisation agricole les plus proches.

La teigne de l'olivier est considérée parmi les ravageurs susceptibles d'affecter la production oléicole, notamment durant le stade de développement des fruits.

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