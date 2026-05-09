Tunisie: Forte hausse des billets en circulation - Plus de 28 milliards de dinars en Tunisie

8 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les revenus du travail cumulés ont atteint 2,9 milliards de dinars, durant les 4 premiers mois de l'année 2026, ce qui représente une progression de 5,2%, en comparaison avec la même période de l'année écoulée, d'après les indicateurs monétaires et financiers publiés, vendredi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Aussi, les recettes touristiques ont évolué de 4%, passant de 1,9 milliard de dinars, à fin avril 2025, à 2 milliards de dinars, à fin avril 2026. Partant, les avoirs nets en devises ont progressé de 10%, pour dépasser les 25,1 milliards de dinars (soit 103 jours d'importation), à la date du 7 mai courant, contre 22,8 milliards de dinars (l'équivalent de 99 jours d'importation), une année auparavant. Pour ce qui est des services de la dette extérieure cumulés, ils se sont élevés à 2,5 milliards de dinars, durant les quatre premiers mois de 2026.

S'agissant des billets et monnaies en circulation, ils poursuivent leur trajectoire haussière avec une évolution de 18,8%, dépassant les 28,1 milliards de dinars, à la date du 7 mai courant. De même, le total des transactions interbancaires ont augmenté de 28%, passant de 3,1 milliards de dinars, le 7 mai 2025, à près de 4 milliards de dinars, actuellement.

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En revanche, le volume global du refinancement a diminué de 18%, à 11,2 milliards de dinars, début mai 2026, contre 13,7 milliards de dinars, à la même date de l'année dernière.

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