Tunisie: El Haouaria - Colère des marins-pêcheurs face à l'état « catastrophique » du port

Les pêcheurs d'El Haouaria, dans le gouvernorat de Nabeul, poursuivent leurs mouvements de protestation devant le siège de la délégation, dénonçant la dégradation continue du port de pêche et une situation qu'ils qualifient de « catastrophique », menaçant directement leur source de revenus et paralysant leur activité maritime.

Les protestataires ont appelé les autorités locales et régionales à intervenir en urgence afin de mettre en oeuvre des solutions durables, améliorer les infrastructures portuaires, nettoyer le bassin des algues marines envahissantes appelées localement « dharie » et garantir des conditions de travail décentes permettant d'assurer la pérennité du secteur.

Dans une déclaration à Diwan FM, Lotfi Chagour, marin-pêcheur et armateur au port de pêche d'El Haouaria, a affirmé que le port souffre d'une situation critique depuis plusieurs années, sans qu'aucune intervention sérieuse ne soit engagée pour sa réhabilitation ou son nettoyage.

Il a précisé que l'accumulation des algues marines entrave fortement le travail quotidien des pêcheurs et a provoqué l'immobilisation de près de 80 embarcations amarrées au port.

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Selon la même source, les professionnels du secteur ont multiplié les contacts avec les autorités concernées afin d'exposer leurs revendications, mais leurs demandes seraient restées sans réponse jusqu'à présent.