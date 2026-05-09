Tunisie: FTAV - Démarrage de la première édition du Tunisian Travel Market

Cette première édition est dédiée à la promotion du tourisme interne et de proximité

- La première édition du salon Tunisian Travel Market (Marché du voyage tunisien), organisée du 7 au 9 mai, a démarré jeudi à Tunis, en présence de nombreux responsables du secteur touristique ainsi que de professionnels tunisiens, algériens et libyens.

Initié par la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (Ftav), sous l'égide du ministère du Tourisme, ce nouveau rendez-vous consacré au tourisme intérieur et de voisinage ambitionne de devenir une plateforme d'échanges entre les professionnels tunisiens et leurs homologues algériens et libyens. Le salon se veut également un espace favorisant les contacts directs avec le grand public.

Avant de faire une déclaration à la presse, le ministre du Tourisme, Sofiène Tekaya, a effectué une tournée dans les différents stands, échangeant avec les professionnels présents représentant des agences de voyages, des groupes hôteliers, des plateformes de réservation en ligne et des compagnies de transport aérien.

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«L'objectif principal de ce salon est d'encourager le tourisme intérieur et de voisinage», a souligné le ministre. Il a insisté sur l'importance d'ancrer la culture du «early booking» (réservation anticipée) chez le touriste tunisien, une formule permettant de bénéficier de tarifs préférentiels, avec des réductions pouvant atteindre 55% dans certains hôtels.

Le ministre a insisté sur le poids stratégique du tourisme algérien, libyen et intérieur, qui représente plus de 50 % de l'activité touristique nationale, un marché qui nécessite, selon lui, une attention particulière ainsi qu'une amélioration continue de la qualité des services proposés.

Estimant que cette initiative constitue une expérience pilote réussie, menée en partenariat entre les professionnels du secteur et le ministère du Tourisme, Sofiène Tekaya a exprimé le souhait de la voir se développer davantage dans les prochaines années.

Concernant l'offre touristique, le ministre a indiqué qu'au-delà du tourisme balnéaire, considéré comme un acquis majeur de la Tunisie, le pays oeuvre à diversifier ses produits en développant notamment le tourisme de santé et le tourisme culturel, tout en accordant une importance particulière à la qualité des prestations.

De son côté, Lotfi Brahmi, président de la commission du tourisme intérieur au sein de la Ftav et président du comité d'organisation du salon Tunisian Travel Market, a précisé que cette première édition comprend deux volets: un espace réservé aux professionnels et un autre ouvert au grand public. Il a également annoncé l'organisation de rencontres B2B entre professionnels tunisiens, algériens et libyens afin de renforcer les partenariats dans le secteur.

Selon lui, les deuxième et troisième journées du salon seront ouvertes au public, offrant aux visiteurs l'opportunité de découvrir les offres des principales agences de voyages et chaînes hôtelières, avec pour objectif d'encourager les Tunisiens à adopter la culture de la réservation anticipée.

Lotfi Brahmi a ajouté que près de 150 visiteurs venus d'Algérie et de Libye participent à cette première édition, tandis que le nombre total de participants tunisiens, algériens et libyens devrait atteindre environ 1.000 professionnels.

Pour sa part, Naïma Merouane, directrice d'une agence de voyages algérienne, a indiqué que son agence dispose déjà d'une importante clientèle se rendant chaque année en Tunisie. Elle a expliqué être venue au salon afin de rechercher des offres avantageuses pour ses clients et découvrir les nouveaux produits proposés par les chaînes hôtelières tunisiennes.