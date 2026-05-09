Tunisie: Coopération Tunisie-États-Unis - Bilan positif des 100 premiers jours de Bill Bazzi

L'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, a dressé un bilan positif de ses 100 premiers jours en poste, saluant le renforcement du partenariat tuniso-américain sur les plans économique, commercial et sécuritaire.

« Durant cette période, nous avons lancé de nouveaux projets commerciaux, exploré de nouvelles opportunités d'affaires et renforcé notre partenariat militaire et sécuritaire », a-t-il déclaré dans un message vidéo diffusé vendredi sur les réseaux sociaux de l'ambassade.

Le diplomate a également annoncé le lancement du programme commémoratif marquant le 250e anniversaire de l'indépendance américaine, qui coïncide avec le 70e anniversaire de l'indépendance tunisienne.

« Cette double commémoration constitue un puissant rappel de l'amitié durable entre nos deux nations » , a-t-il estimé, rappelant que le premier traité d'amitié entre les États-Unis et la Tunisie avait été signé il y a plus de deux siècles.

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Le slogan retenu par l'ambassade pour « Freedom 250 » , « À jamais » (wa illa al abad - en arabe), est inspiré de ce traité historique d'amitié et de commerce conclu entre les États-Unis et la Régence de Tunis en 1797, l'un des plus anciens traités liant Washington à un pays arabe et africain, a-t-il souligné.

Le diplomate a rendu hommage aux liens historiques entre les deux pays, évoquant des portraits du bey de Tunis et de George Washington ainsi que des archives photographiques des présidents Habib Bourguiba et John F. Kennedy. « Nos ancêtres connaissaient clairement le grand potentiel de cette relation, et je suis honoré de poursuivre ce travail », a-t-il affirmé.

Des événements et célébrations dans le cadre de « Freedom 250 » sont attendus dans les prochaines semaines en Tunisie.