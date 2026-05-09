Tunisie: Lancement de Finansya.tn, première plateforme intelligente destinée aux investisseurs sur le marché boursier tunisien

Finansya.tn la première plateforme intelligente d'aide à la décision sur le marché boursier tunisien , est entrée en service au début du mois de mai 2026. C'est une plateforme technologique qui transforme les données complexes en graphiques et outils exploitables développés par Finansya Lab.

Conçue sur mesure pour le marché boursier tunisien et accessible depuis n'importe quel navigateur, sur ordinateur ou mobile, Finansya.tn est une plateforme technologique qui offre des outils d'analyse boursière et de charting de dernière génération. Elle s'adresse à des investisseurs disposant des connaissances nécessaires pour les comprendre et les exploiter, et ses contenus sont diffusés à titre purement indicatif et pédagogique.

Achref Sayadi, jeune entrepreneur tunisien et un ingénieur fort de plusieurs expériences dans le développement des solutions digitales orientées vers le marché financier et fondateur de cette plateforme, a exprimé son enthousiasme pour ce lancement, une première en Tunisie, destinée aux investisseurs particuliers souhaitant analyser le marché boursier et l'ensemble des actions cotées sur ce marché : « C'est un terminal d'analyse boursière et un espace de travail pour les investisseurs tunisiens, leur permettant une analyse complète en quelques secondes via des terminaux web d'analyse avec Intelligence Artificielle et graphiques avancés. », a-t-il déclaré.

« Nous nous engageons, à travers cette plateforme, à offrir aux investisseurs particuliers un espace de travail unique qui centralise l'essentiel du marché à travers des outils d'analyse technique, fondamentale et quantitative », a-t-il précisé.

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Pour les prochaines années, Finansya Lab vise à se développer sur le marché marocain : «Nous ciblons le marché boursier marocain, qui s'appuie sur un écosystème financier mature et structuré. La Bourse de Casablanca affiche une résilience et des fondamentaux solides, portés par une économie nationale en pleine émergence. C'est donc le marché le plus propice à notre développement.», a-t-il ajouté.