Tunisie: Le Cap Bon sacré région mondiale de la gastronomie 2028

Le Cap Bon a été officiellement désigné, ce vendredi à Korba (gouvernorat de Nabeul), région mondiale de la gastronomie pour l'année 2028, dans le cadre d'une initiative internationale pilotée par l'Institut international des arts culinaires, de la culture et du tourisme. Cette distinction ouvre la voie à l'organisation du Sommet mondial de la gastronomie 2028 dans la région.

Selon le commissaire régional du tourisme à Nabeul, Wahid Ben Faraj, ce titre consacre un travail de valorisation du patrimoine culinaire tunisien et place le Cap Bon au sein d'un réseau d'environ 60 régions labellisées à travers le monde. La région est ainsi appelée à accueillir, dans les années à venir, des acteurs internationaux du secteur gastronomique et touristique.

Une délégation internationale composée de membres du jury a effectué, en début de semaine, une mission d'évaluation dans le gouvernorat de Nabeul. Elle a visité plusieurs sites naturels, culturels et touristiques afin d'évaluer le potentiel de la région. Les experts ont salué la richesse du patrimoine local, la diversité gastronomique ainsi que les atouts environnementaux du Cap Bon.

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Les visites de terrain ont notamment mis en avant les produits du terroir et les traditions culinaires locales, avec un intérêt particulier pour les savoir-faire liés à l'huile d'olive et aux produits artisanaux. La délégation a également exploré plusieurs sites emblématiques allant de Soliman à Haouaria, en passant par Takelsa, le site archéologique de Kerkouane et Kélibia.

De son côté, la directrice exécutive de l'initiative « Sawa Taste of Tunisia », Lamia Tamimi, a indiqué que le Cap Bon deviendra une vitrine internationale pendant une année entière, accueillant des représentants des régions labellisées. Elle a également souligné que la région est le premier candidat africain intégré à cette plateforme mondiale, renforçant ainsi sa visibilité internationale.

La présidente de l'Institut international des arts culinaires, de la culture et du tourisme, Diana Dood, a pour sa part estimé que cette reconnaissance dépasse le simple cadre gastronomique. Elle a insisté sur la coopération entre les différents acteurs locaux et internationaux dans la valorisation du patrimoine culturel et alimentaire.

Les membres de la délégation ont par ailleurs participé à des ateliers culinaires et dégusté plusieurs spécialités tunisiennes, notamment la chakchouka, le brik et le makroudh, ainsi que des préparations traditionnelles de Kélibia.

Cette distinction s'inscrit dans une stratégie de promotion du tourisme durable et du patrimoine local, soutenue par un protocole de coopération entre la délégation régionale du tourisme de Nabeul, des structures de formation, des associations environnementales et l'initiative « Sawa Taste of Tunisia ».