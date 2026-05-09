Tunisie: Entrainements dans l'ambiance - Sundowns n'a rien inventé

8 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Kamel GHATTAS

Le Club Africain a adopté, paraît-il, pour préparer le derby, une stratégie de mise en ambiance à l'entraînement tout comme l'ont fait les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud en prévision de leur rencontre contre l'EST.

Très bien. Mais ce n'est pas Mamelodi Sundowns qui a «inventé» quoi que ce soit. Cette méthode de préparation à l'ambiance a été adoptée pour la première fois par l'équipe nationale roumaine de handball, qui était championne du monde (1961) et qui devait jouer en Tchécoslovaquie (1964) face à une formation tchèque en net regain de moyens.

Ils convoquèrent dans la plus grande salle de la capitale roumaine Bucarest, le plein de soldats mobilisés pour la circonstance. Ils disputèrent un match contre leur équipe B alors que les dix mille soldats criaient sans arrêt « Praha ! Praha !», cri de guerre tchèque.

Cela a été enregistré et tous les entraînements de l'équipe de Roumanîe eurent lieu dans cette atmosphère survoltée. Lors de la finale Tchécoslovaquie-Roumanie, les Roumains, habitués à cette turbulence, n'ont été aucunement dérangés par cette agitation provoquée, préparés qu'ils étaient, par l'ambiance dans laquelle ils s'étaient entraînés durant des mois.

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D'où se sont-ils inspirés ? Tout simplement de la théorie de Pavlov, qui a développé la thèse selon laquelle «les réactions acquises par apprentissage et habitude deviennent des réflexes (conditionnés) lorsque le cerveau fait les liens entre le signal sonore (ici, l'ambiance survoltée) et l'action qui suit».

Par réflexe, le cerveau rejette tout ce qui pourrait le déranger et lui interdire de se concentrer sur l'objectif fixé.

Cela nous a été révélé lors d'un stage effectué en Roumanie par l'équipe de Tunisie de handball, qui était entraînée par le Roumain Popa, par les techniciens roumains.

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