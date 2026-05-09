Tunisie: Marche Iman Saï, une championne olympique en gestation

-La marche est un sport difficile qui exige de l'endurance et surtout de la coordination et de la régularité au niveau de la préparation.

Iman Saï, la jeune Tunisienne qui détient le record du monde de la saison sur 5.000 m marche féminin chez les moins de 20 ans, est considérée comme l'un des talents les plus prometteurs de l'athlétisme mondial, et plus particulièrement de la marche.

Malgré des ressources financières limitées et un manque criant d'entraînement et de préparation, tant au niveau national qu'international, dans une discipline qui repose en grande partie sur l'entraînement en altitude pour optimiser les performances physiques et physiologiques, cette jeune fille détient actuellement le record du monde du 5.000 m marche chez les moins de 20 ans avec un temps de 22 minutes.

Elle a également décroché sa deuxième qualification pour les championnats du monde d'athlétisme juniors (moins de 20 ans), qui se dérouleront à Eugene, dans l'Oregon (Etats-Unis), du 5 au 9 août 2026. Il y a quelques jours à peine, sans concurrence majeure, Iman Saï a remporté la médaille d'or du 5.000 mètres marche aux championnats arabes d'athlétisme juniors en Tunisie et ce le 27 avril dernier, avec un temps de 22' 46" 10.

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En 2023, elle avait déjà remporté l'or du 5.000 mètres marche aux championnats d'Afrique juniors d'athlétisme (moins de 18 ans) à Ndola, en Zambie, avec un temps de 24' 22" 51. Elle a également remporté l'or au 5.000 mètres marche des championnats arabes juniors d'athlétisme (moins de 18 ans) à Oman, avec un temps de 25' 28" 77, et conclu sa saison en remportant le titre de championne de Tunisie des moins de 18 ans.

En 2024, Iman Saï a décroché la médaille d'or du 10 km marche sur route des moins de 18 ans lors du meeting African Challenge à Hammamet, en Tunisie, avec un temps de 47' 25". Elle a également remporté le titre de championne de Tunisie du 5.000 mètres marche des moins de 18 ans en 23' 22" 29 et battu le record national tunisien du 10.000 mètres marche des moins de 20 ans en terminant douzième avec un temps de 46' 34" 44 aux championnats du monde d'athlétisme juniors 2024 à Lima, au Pérou, où elle figurait parmi les plus jeunes participantes.

En 2025, Iman Saï a poursuivi ses performances impressionnantes, battant des records nationaux et dominant les championnats arabes. Ses efforts ont culminé avec une médaille d'or au 10.000 m marche, établissant un nouveau record national des moins de 20 ans aux championnats arabes d'Oran, en Algérie, avec un temps de 45' 39" 55. Elle a également remporté l'or au 10.000 m marche junior féminin avec un temps de 48'54" 54 aux championnats d'Afrique d'athlétisme juniors et jeunes à Abeokuta, au Nigeria. De plus, elle a remporté le titre de championne de Tunisie du 10 km sur route junior féminin en 50' 47"et celui du 5.000 m marche junior féminin en 22' 18" 18, terminant la saison au septième rang mondial.

Iman Saï, membre de l'association Sidi Bouzid Future Sports for Athletics et entraînée par le sélectionneur national Fathi Aissaoui, est considérée comme l'un des espoirs les plus prometteurs du sport tunisien pour les prochaines compétitions internationales et olympiques. Saï est une sérieuse prétendante au podium du 5.000 mètres marche, une nouvelle épreuve introduite par la Fédération mondiale d'athlétisme (WAF) pour remplacer le 10.000 mètres marche, à compter des championnats du monde juniors d'athlétisme (moins de 20 ans) qui se dérouleront en Oregon, aux Etats-Unis, du 5 au 9 août 2026.