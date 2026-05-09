Tunisie: Les programmes promotionnels 2026 de l'huile d'olive tunisienne approuvés

Le Conseil tunisien de l'huile d'olive conditionnée a approuvé, vendredi 8 mai 2026, les programmes publicitaires et promotionnels des entreprises pour l'année 2026, lors de sa 35e réunion présidée par le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie par intérim, Slah Zouari.

Cette démarche vise à soutenir les entreprises spécialisées dans la production et l'exportation de l'huile d'olive conditionnée afin de consolider la présence du produit tunisien sur les marchés traditionnels et de renforcer son accès à de nouveaux marchés à fort potentiel, notamment le Canada, les États-Unis, les pays du Golfe, la Chine, la Russie et le Brésil.

Le Conseil a également examiné l'état d'avancement du programme publicitaire et promotionnel d'intérêt général pour l'année 2026, destiné à promouvoir l'origine tunisienne de l'huile d'olive et à améliorer sa compétitivité sur les marchés internationaux.

Les membres du Conseil ont, par ailleurs, suivi les préparatifs de l'organisation du concours national de la meilleure huile d'olive conditionnée pour la saison 2025-2026.

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Selon les données présentées lors de la réunion, les exportations tunisiennes d'huile d'olive conditionnée ont progressé de 69 % à fin mars 2026 par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre une valeur de 340 millions de dinars.

Les volumes exportés ont dépassé les 20 mille tonnes au cours du premier trimestre 2026, enregistrant une hausse de 95 % comparativement à la même période de 2025, où ils étaient estimés à près de 11 mille tonnes.