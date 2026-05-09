Tunisie: Moutons de l'Aïd - Les prix officiellement fixés, voici les tarifs

8 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé, vendredi, l'instauration d'un prix de référence pour les moutons de l'Aïd, selon leur poids, dans les points de vente organisés et supervisés par le Groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait (GIVLAIT), à Essaïdia (gouvernorat de la Manouba) et à Radès (gouvernorat de Ben Arous), en coordination avec les différents services concernés du ministère.

Les prix ont été fixés comme suit :

27 dinars le kilogramme vif pour les moutons dont le poids est inférieur à 45 kg

25,8 dinars le kilogramme vif pour les moutons pesant entre 45 et 65 kg

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

23,8 dinars le kilogramme vif pour les moutons dont le poids dépasse 65 kg

Cette décision intervient à l'issue de plusieurs séances de travail tenues dans le cadre des préparatifs de l'Aïd al-Idha 2026 avec les différentes parties prenantes, précise le ministère dans un communiqué.

À cette occasion, le Groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait a appelé les éleveurs et les structures professionnelles à participer massivement aux points de vente organisés.

Il a également invité les citoyens à privilégier les points de vente organisés et soumis au contrôle pour l'achat des moutons de sacrifice.

Les opérations de vente débuteront le lundi 18 mai 2026.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.