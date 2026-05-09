Angola: João Lourenço et Emmanuel Macron discutent de l'approfondissement de la coopération

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, s'est entretenu par téléphone ce vendredi avec le Chef de l'État français, Emmanuel Macron, afin d'approfondir la coopération.

Cette information figure dans un communiqué de la Présidence de la République de l'Angola.

La coopération entre l'Angola et la France célèbre cette année 50 ans de relations diplomatiques, dans un contexte de renforcement du partenariat stratégique bilatéral axé sur les domaines politique, économique, énergétique, agricole et culturel.

La coopération politique comprend la consolidation d'un mécanisme de consultations régulières et le renforcement de la collaboration en matière de sécurité et d'ordre intérieur, avec un accent particulier sur la stabilité régionale et internationale.

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Dans le domaine économique et agricole, le partenariat prévoit un soutien français estimé à 100 millions d'euros pour le développement de l'agriculture angolaise, ainsi que des initiatives liées à la biodiversité et à la transition énergétique, secteurs prioritaires de l'agenda bilatéral.

Le secteur de l'énergie demeure un pilier central de la coopération, avec la présence historique d'entreprises françaises dans le secteur pétrolier angolais et la volonté d'approfondir la collaboration dans le domaine des énergies renouvelables et des solutions durables.

Dans le domaine de l'éducation et de la culture, les deux pays mènent des programmes de coopération avec des établissements d'enseignement supérieur, notamment l'Université Agostinho Neto, ainsi que des programmes de bourses d'études bénéficiant à environ 950 jeunes Angolais et des actions de promotion de la langue française.

