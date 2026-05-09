Afrique Australe: L'Angola prend la présidence de l'Association des télécommunications d'Afrique australe

Luanda — L'Angola a pris la présidence de l'Association des télécommunications d'Afrique australe (SATA) pour la période 2026/2027 ce vendredi à Luanda, sous la responsabilité d'Angola Telecom.

La cérémonie de passation de pouvoir s'est déroulée à l'occasion de la clôture de la 46e Conférence annuelle de la SATA, qui s'est tenue à Luanda les 7 et 8 de ce mois.

Lors de la cérémonie, le président du conseil d'administration d'Angola Telecom, Adilson Miguel dos Santos, a déclaré que le pays oeuvrerait activement à la réalisation des objectifs de l'organisation.

« Nous continuerons de travailler avec la direction sortante pour assurer la continuité et l'amélioration du travail accompli. Nous devons impérativement renforcer notre association et la rendre plus forte, plus rentable et plus efficace », a-t-il souligné.

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Adilson Miguel dos Santos a jugé important d'adopter la vision de la SATA, qui vise à en faire une entité forte pour les entreprises de télécommunications en Afrique australe.

Le président sortant de l'Association des télécommunications d'Afrique australe (SATA), Selby Khuzwayo, a assuré qu'il apporterait tout son soutien à la présidence angolaise et partagerait son expérience.

« Cette organisation mène de nombreuses activités, et la participation de tous les membres est essentielle à leur réussite et à leur contribution intellectuelle », a-t-il déclaré.

La 46e conférence annuelle de l'Association des télécommunications d'Afrique australe (SATA) s'est tenue sous le thème « L'avenir de l'industrie réside dans l'innovation : les idées transforment l'industrie et le monde ».

Cette conférence visait à encourager une réflexion stratégique sur les défis et les opportunités du secteur des télécommunications, en mettant l'accent sur l'innovation technologique, la connectivité régionale et la transformation numérique.

Lors de cet événement, les membres ont adopté les Recommandations 2030 actualisées et la Feuille de route de la SATA à l'horizon 2030.

La SATA est l'une des principales associations régionales de technologies de l'information et de la communication (RICTA) de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Elle joue un rôle important dans la promotion de l'économie numérique et le renforcement de l'intégration régionale. HM/CS/LUZ