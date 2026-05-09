Angola: Le Chef de l'État angolais félicite le Président élu du Bénin

8 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a félicité ce vendredi le Président élu du Bénin, Romuald Wadagni, pour son élection à la plus haute fonction de l'État.

Dans un communiqué de la Présidence de la République d'Angola, reçu par l'ANGOP, le Chef de l'État angolais félicite, au nom de l'Exécutif et en son nom propre, le peuple et le gouvernement du Bénin, ainsi que Romuald Wadagni, pour son élection à la Présidence de la République du Bénin.

João Lourenço souligne que, lors de ce scrutin où le peuple béninois a fait son choix dans un contexte de libre expression démocratique, la grande et honorable responsabilité de guider le destin du pays et d'interpréter les aspirations des Béninois au progrès, à la prospérité et au bien-être a incombé à Romuald Wadagni, les assurant des décisions judicieuses qu'il prendra pour favoriser la réalisation de ces objectifs.

C'est pourquoi, João Lourenço lui a adressé ses meilleurs voeux de succès dans l'accomplissement de cette noble mission, ainsi que les voeux de bonne santé et de prospérité pour le peuple du Bénin.

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