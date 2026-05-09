Angola: Basketball - Petro remporte son 19e titre national

Luanda — Petro de Luanda a été sacré champion national de basketball masculin senior pour la 19e fois ce vendredi, après avoir battu le Sporting de Luanda 97-68 lors du quatrième match des play-offs de la finale de la 48e édition de la compétition, qui s'est déroulée au pavillon Cidadela, à Luanda.

À la mi-temps, le score était de 49-38 en faveur de Petro.

Les joueurs de Petro ont dominé leur adversaire 4-0 dans cette série des play-offs, disputée au meilleur des sept matchs, et ont ainsi remporté la victoire, rendant les matchs restants superflus.

Il s'agit de leur sixième titre consécutif, le club ayant également dominé les saisons 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 et 2024/25.

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Après deux premiers matchs relativement équilibrés (80-87 et 85-90), l'équipe de Petro dirigée par l'entraîneur espagnol Sergio Valdeomillos a dû travailler dur pour éviter de compromettre l'un des principaux objectifs fixés par la direction du club, remportant le troisième match sur un score impressionnant de 108-62 et clôturant la compétition ce vendredi soir avec une victoire convaincante de 97-68.

Grâce à ce triomphe, Petro de Luanda rejoint le Primeiro de Agosto au palmarès des champions, avec 19 titres chacun.

L'ASA compte trois titres, dont un remporté lorsqu'elle s'appelait TAAG, le Recreativo do Libolo (3), le Sporting de Luanda (2) et le Ferroviário (1), ce dernier ayant été disputé en 1979.

