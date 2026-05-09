Angola: Hommage diplomatique au général « Toka » à La Havane

Luanda — Des ambassadeurs accrédités à La Havane, des représentants de l'État et du gouvernement cubains, ainsi que de hauts gradés des Forces armées cubaines ont rendu un hommage posthume au général António José Condesse de Carvalho « Toka » et ont signé le livre de condoléances ouvert du 5 au 7 mai à l'ambassade d'Angola.

Selon un communiqué de la mission diplomatique angolaise à La Havane, les différentes personnalités ont souligné les qualités diplomatiques de l'ancien ambassadeur d'Angola et sa contribution au renforcement des relations bilatérales entre l'Angola et plusieurs pays où il a exercé des fonctions diplomatiques.

Ces personnalités ont également exprimé leur profonde tristesse face au décès du général « Toka », considéré comme une grande perte pour la diplomatie et l'histoire politique de l'Angola.

Décédé le 29 avril en Espagne, des suites d'une maladie, le général « Toka » appartenait à la génération de nationalistes qui ont embrassé très tôt la lutte pour la liberté du peuple angolais, assumant d'importantes responsabilités au sein des Forces armées angolaises et dans la diplomatie.

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Tout au long de sa carrière diplomatique, il a été ambassadeur de l'Angola au Mozambique, à Cuba et en Algérie, où il a défendu les intérêts de l'État angolais et renforcé les liens d'amitié et de coopération avec ces pays.

Parallèlement, la Délégation permanente de l'Angola auprès de l'UNESCO à Paris a également exprimé sa profonde tristesse suite au décès du général José Condesse de Carvalho « Toka ».

Dans le message signé par l'ambassadrice Maria Cândida Teixeira, la délégation a rendu hommage à « un éminent combattant pour l'indépendance de l'Angola, dont l'engagement, le courage et le dévouement à la patrie ont marqué l'histoire de la nation ».

La diplomate a également souligné que l'héritage de service et de patriotisme du général « Toka » restera une référence pour les générations présentes et futures, et a présenté ses condoléances à sa famille, à ses anciens compagnons d'armes et au peuple angolais.