Angola: L'Assemblée nationale angolaise conclut le débat sur le projet de loi relatif aux fausses informations sur Internet

Luanda — Les commissions spécialisées de l'Assemblée nationale ont conclu ce vendredi le débat sur le projet de loi relatif aux fausses informations sur Internet, une initiative du pouvoir exécutif visant à renforcer le processus démocratique en luttant contre la désinformation sur les réseaux sociaux.

Pendant une semaine, les parlementaires ont présenté des contributions pour améliorer les articles du projet de loi, dont le rapport d'opinion commun devrait être approuvé la semaine prochaine, en vue d'un vote final en séance plénière.

Le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas, a indiqué que ce projet de loi, issu d'une consultation publique, constitue le premier instrument juridique spécifiquement destiné à lutter contre la diffusion de fausses informations sur Internet en Angola.

Selon le responsable, le développement des nouvelles technologies a certes apporté des avantages à la société, mais a également aggravé les phénomènes liés à la production et à la diffusion de faux contenus, portant atteinte à la réputation des citoyens, des institutions et des entités publiques.

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Il a été précisé que la législation vise à garantir le droit à la réputation, à l'honneur et à l'image, conformément au paragraphe 3 de l'article 40 de la Constitution, ainsi qu'à lutter contre les actes de diffamation et l'exposition publique sur les réseaux sociaux.

Ce projet de loi a pour objectif de renforcer le processus démocratique en combattant la désinformation et en promouvant la diversité de l'information sur Internet en Angola, en responsabilisant les plateformes numériques quant à leurs politiques de désinformation et en améliorant la transparence concernant les contenus payants mis à la disposition des utilisateurs.

Selon l'exposé des motifs, la législation vise également à dissuader l'utilisation de faux comptes pour diffuser de la désinformation sur les applications Internet.

Dans une déclaration à la presse, le rapporteur du projet de loi, Santiágo Primeiro, a souligné que cette proposition vise à lutter contre la prolifération des fausses informations, un phénomène qui, selon lui, porte atteinte aux droits fondamentaux des citoyens, à l'honneur des personnes, à la stabilité des familles et aux intérêts de l'État.

D'après le député, le projet de loi se réfère au Code pénal afin d'assurer la cohérence juridique, prévoyant l'aggravation des peines lorsque des infractions telles que la diffamation, l'atteinte à la réputation, la violation de l'honneur ou des secrets d'État sont commises sur Internet.

Il a expliqué que, dans ces cas, la peine pourrait être majorée de moitié, compte tenu de la portée et de la capacité de diffusion des plateformes numériques.

Le député du MPLA a précisé que l'aggravation de la peine dépendra du cadre pénal déjà prévu par le Code pénal pour chaque type d'infraction.

Concernant les faux profils, il a clarifié que les infractions liées au piratage de comptes et aux atteintes à la vie privée sont déjà régies par le Code pénal et devraient également être prises en compte dans le cadre de la future loi sur la cybersécurité. Cependant, les faux profils utilisés pour diffuser de fausses informations sont désormais visés par la nouvelle proposition de loi.

Il a également mentionné que les instances judiciaires et le Service d'enquêtes criminelles disposent de mécanismes pour enquêter sur les cybercrimes, y compris les cas où les auteurs utilisent l'anonymat pour diffuser de faux contenus sur Internet.

La députée Mihaela Weba, du parti UNITA, s'est inquiétée de l'identification des auteurs de faux comptes créés auprès de fournisseurs étrangers ou via des cybercafés, soulignant les difficultés à poursuivre pénalement les responsables.

La parlementaire a estimé que, même lorsque la victime parvient à prouver son innocence, l'auteur du délit risque de rester inconnu, ce qui remet en question l'efficacité concrète de la future loi.

Tout en reconnaissant la nécessité de lutter contre les faux profils et de protéger les citoyens sur les plateformes numériques, la députée UNITA a mis en garde contre le risque d'une application sélective de la loi, s'interrogeant sur la définition de « fausse information » et l'application équilibrée de la législation.