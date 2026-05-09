Angola: Le ministère du Tourisme d'Angola et la Banque Africaine d'Oman discutent des investissements

8 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, a rencontré jeudi à Luanda le président du Comité exécutif de la Banque Africaine d'Oman, António Mendes, afin d'évoquer les stratégies d'investissement dans le secteur touristique angolais.

Lors de cette réunion, qui s'est tenue suite au lancement des activités de la banque sur le marché angolais, le ministre Márcio Daniel a présenté le Guide de l'investissement touristique comme un outil stratégique pour attirer les investisseurs et favoriser la mise en oeuvre de projets dans ce domaine en Angola, selon une note du ministère consultée par ANGOP.

Un autre sujet central de la réunion a été le Sommet sur l'investissement touristique, qui se tiendra en Angola du 17 au 19 juin et réunira des chefs d'État, des chefs d'entreprise, des décideurs internationaux et des investisseurs.

À cette occasion, António Dinis Lopes Mendes a reconnu le potentiel touristique de l'Angola, soulignant que le pays possède de nombreux atouts par rapport aux autres destinations africaines.

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Le président du Comité exécutif de la Banque Africaine d'Oman a toutefois insisté sur la nécessité de transformer ce potentiel en produits touristiques concrets.

Il a salué la stratégie de l'exécutif angolais fondée sur des partenariats public-privé, notamment en ce qui concerne la création d'infrastructures intégrées dans les zones d'intérêt touristique, permettant au secteur privé d'investir dans le développement d'entreprises touristiques.

Lire l'article original sur ANGOP.

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