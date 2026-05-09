Angola: La Première Dame d'Angola plaide pour que les réseaux de solidarité privilégient la cohésion sociale

Luanda — La Première Dame d'Angola, Ana Dias Lourenço, a plaidé ce vendredi à Luanda pour que les réseaux de solidarité privilégient la cohésion sociale et l'efficacité collective afin d'élargir les perspectives économiques des jeunes femmes.

Lors de la réunion du Conseil de l'Organisation panafricaine des femmes, qui se tient du 8 au 9 mai, Ana Dias Lourenço a également souligné la nécessité de valoriser les savoirs traditionnels africains comme un patrimoine immatériel porteur de valeur.

Pour celle qui est également vice-présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, il est fondamental de promouvoir l'innovation, l'entrepreneuriat et le leadership féminin comme facteurs structurants d'une compétitivité productive et d'une croissance inclusive.

Ana Dias Lourenço a expliqué que, de cette manière, on pourra contribuer au développement durable et à la réduction des inégalités, ainsi qu'au renforcement de l'économie des communautés africaines.

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Nous devons, a-t-elle poursuivi, travailler de manière coordonnée pour atténuer les inégalités, renforcer les politiques d'inclusion afin de réduire la discrimination et la violence sexiste, l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale, facteurs qui continuent de compromettre le capital humain et le potentiel productif des femmes et des filles en Afrique.

La Première Dame d'Angola a mentionné que la deuxième réunion se tient selon une approche efficace et inclusive de la transformation sensible au genre, visant à renforcer l'Organisation panafricaine des femmes (OPAF).

Elle a déclaré qu'il s'agit d'une réflexion profonde sur le développement et l'affirmation du rôle des femmes africaines, ce qui devrait constituer une priorité continentale incontournable. Cette réflexion, selon Ana Dias Lourenço, implique le renforcement des institutions et l'élaboration et la promotion de politiques publiques durables pour une Afrique plus juste, inclusive, équitable et durable.

« Les femmes africaines sont la force des communautés, de l'économie, de l'éducation et la préservation des valeurs culturelles de l'Afrique. Elles sont aussi, peut-être, un facteur de stabilité pour maintenir la paix dont nous avons encore si désespérément besoin sur notre continent et dans le monde », a-t-elle affirmé.

Ana Dias Lourenço a souligné que les femmes sont la source de la vie, la racine de l'humanité. Par conséquent, a-t-elle poursuivi, investir dans le leadership féminin, l'inclusion sociale et l'accès à l'éducation, à la santé, au financement et à l'innovation technologique constitue un investissement direct dans le progrès et la prospérité de l'Afrique, dont les bénéfices sont inestimables.

Elle a expliqué que cela profite non seulement aux femmes, mais renforce également les familles, les communautés et les nations, consolidant ainsi un programme de développement africain fondé sur la dignité, l'équité et la justice sociale.

La vice-présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement a exprimé l'espoir que ce Conseil serait en mesure de formuler des recommandations et des décisions à fort impact visant à atteindre des objectifs communs et à optimiser les résultats escomptés. AB/VIC/LUZ