Angola: Palmarès du Championnat National de Basketball

8 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — En battant le Sporting de Luanda ce vendredi par 29 points (79-68), Petro de Luanda a égalé le Primeiro de Agosto au palmarès des champions nationaux de basketball, portant son total à 19 titres dans la plus prestigieuse compétition masculine senior du pays.

Parmi les six clubs vainqueurs, un seul n'est pas basé dans la capitale angolaise : Recreativo do Libolo de Cuanza-Sul.

Ferroviário de Luanda a été le premier champion national.

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Année Champion

1979 Ferroviário de Luanda

1980 TAAG

1981 Primeiro de Agosto

1982 Sporting de Luanda

1983 Primeiro de Agosto

1984 Sporting de Luanda

1985 Primeiro de Agosto

1986 Primeiro de Agosto

1987 Primeiro de Agosto

1988 Primeiro de Agosto

1989 Petro de Luanda

1990 Petro de Luanda

1991 Primeiro de Agosto

1992 Petro de Luanda

1993 Petro de Luanda

1994 Petro de Luanda

1995 Petro de Luanda

1996 ASA

1997 ASA

1998 Petro de Luanda

1999 Petro de Luanda

2000 Primeiro de Agosto

2001 Primeiro de Agosto

2002 Primeiro de Agosto

2003 Primeiro de Agosto

2004 Primeiro de Agosto

2005 Primeiro de Agosto

2006 Petro de Luanda

2007 Petro de Luanda

2008 Primeiro de Agosto

2009 Primeiro de Agosto

2010 Primeiro de Agosto

2011 Petro de Luanda

2012 Recreativo do Libolo

2013 Primeiro de Agosto

2014 Recreativo do Libolo

2015 Petro de Luanda

2016 Primeiro de Agosto

2017 Recreativo do Libolo

2018 Primeiro de Agosto

2019 Petro de Luanda

2020 Não concluído

2021 Petro de Luanda

2022 Petro de Luanda

2023 Petro de Luanda

2024 Petro de Luanda

2025 - Petro de Luanda

2026 - Petro de Luanda.

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