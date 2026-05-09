Angola: Palmarès du Championnat National de Basketball

Luanda — En battant le Sporting de Luanda ce vendredi par 29 points (79-68), Petro de Luanda a égalé le Primeiro de Agosto au palmarès des champions nationaux de basketball, portant son total à 19 titres dans la plus prestigieuse compétition masculine senior du pays.
Parmi les six clubs vainqueurs, un seul n'est pas basé dans la capitale angolaise : Recreativo do Libolo de Cuanza-Sul.
Ferroviário de Luanda a été le premier champion national.
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Année Champion
1979 Ferroviário de Luanda
1980 TAAG
1981 Primeiro de Agosto
1982 Sporting de Luanda
1983 Primeiro de Agosto
1984 Sporting de Luanda
1985 Primeiro de Agosto
1986 Primeiro de Agosto
1987 Primeiro de Agosto
1988 Primeiro de Agosto
1989 Petro de Luanda
1990 Petro de Luanda
1991 Primeiro de Agosto
1992 Petro de Luanda
1993 Petro de Luanda
1994 Petro de Luanda
1995 Petro de Luanda
1996 ASA
1997 ASA
1998 Petro de Luanda
1999 Petro de Luanda
2000 Primeiro de Agosto
2001 Primeiro de Agosto
2002 Primeiro de Agosto
2003 Primeiro de Agosto
2004 Primeiro de Agosto
2005 Primeiro de Agosto
2006 Petro de Luanda
2007 Petro de Luanda
2008 Primeiro de Agosto
2009 Primeiro de Agosto
2010 Primeiro de Agosto
2011 Petro de Luanda
2012 Recreativo do Libolo
2013 Primeiro de Agosto
2014 Recreativo do Libolo
2015 Petro de Luanda
2016 Primeiro de Agosto
2017 Recreativo do Libolo
2018 Primeiro de Agosto
2019 Petro de Luanda
2020 Não concluído
2021 Petro de Luanda
2022 Petro de Luanda
2023 Petro de Luanda
2024 Petro de Luanda
2025 - Petro de Luanda
2026 - Petro de Luanda.