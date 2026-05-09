Sénégal: Le groupe ISI mise sur le sport pour renforcer les liens entre ses campus

Le directeur général de l'Institut supérieur de l'informatique (ISI) Abdou Samb, a salué vendredi à Dakar l'organisation du tournoi de football inter-campus portant son nom, estimant que cette compétition sportive contribue à renforcer les liens entre les étudiants des différents établissements du groupe, tout en favorisant l'alliance entre sport et études.

"Aujourd'hui, le groupe compte dix campus à Dakar et deux en Mauritanie. Ce tournoi permet de créer des passerelles entre ces différents campus et de renforcer les relations entre les étudiants ", a-t-il déclaré.

M. Samb s'exprimait vendredi au stade municipal des HLM de Dakar, à l'issue de la première mi-temps de la finale opposant les équipes du campus Suptech à celle de Diourbel.

Le directeur général du groupe ISI estime que "le sport constitue un levier important dans la formation des étudiants, en complément des études académiques".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Le sport et les études sont fondamentaux. Le groupe ISI est d'ailleurs engagé dans le championnat universitaire organisé avec l'appui du ministère de tutelle et des instances du football", a-t-il indiqué.

Abdou Samb a également salué les efforts consentis pour promouvoir le sport universitaire et le football pour tous. "Nous progressons petit à petit et nous espérons continuer sur cette lancée", a-t-il ajouté.

Revenant sur l'ambiance de la finale, il s'est dit satisfait de la mobilisation et de l'engagement des étudiants autour de cette compétition sportive.

"C'est un sentiment de satisfaction de voir les campus réunis autour du sport", a-t-il conclu.

Les deux équipes ont livré un match très disputé, au grand bonheur des étudiants venus soutenir et encourager leurs formations au rythme des tambours "Assiko ".

Quatre minutes après le coup d'envoi de la première manche, l'équipe du campus de Diourbel a ouvert le score sur un penalty commis par le gardien Suptech

Au retour des vestiaires, l'équipe du campus Suptech de Dieuppeul aurait pu revenir au score sur un penalty sifflé à dix minutes de la fin du temps réglementaire, mais leur capitaine a manqué sa tentative, au grand soulagement des supporters de Diourbel.

Réduite à dix contre onze, l'équipe de Diourbel a ensuite eu l'occasion de faire le break, mais l'un de ses attaquants a manqué une énorme opportunité dans les dernières minutes du temps additionnel.

Alors que tout semblait joué, Suptech a finalement réalisé un exploit en égalisant dans les ultimes instants de la rencontre (1-1), arrachant ainsi une séance de tirs au but entre les deux équipes. Suptech s'est finalement imposé pour remporter la coupe du directeur général du groupe ISI.