Sénégal: Le gouvernement veut lancer un projet pilote de 5 000 hectares de cultures fourragères (ministre)

Dakar — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a annoncé, vendredi, la mise en oeuvre prochaine d'un projet pilote de 5 000 hectares destiné à booster les cultures fourragères afin de renforcer durablement l'alimentation du bétail au Sénégal.

"Notre priorité, spécialement durant cette campagne, est de faire un projet pilote sur 5 000 hectares d'ensilage de maïs pour booster les cultures fourragères parce que nous ne pouvons pas développer l'élevage si nous ne maîtrisons pas l'alimentation qui représente de 70 à 80 % des coûts", a-t-il déclaré.

Le ministre intervenait au cours du conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski, tenu au Building administratif Président Mamadou Dia, sous la présidence du secrétaire général du gouvernement, Boubacar Camara.

Selon lui, la hausse des prix des aliments de bétail constitue une opportunité pour "cristalliser l'attention" des pouvoirs publics sur l'intensification des cultures fourragères.

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M. Diagne a indiqué qu'un hectare d'ensilage de maïs correctement exploité peut produire entre 30 et 50 tonnes à l'hectare, précisant que certains pays comme l'Algérie atteignent jusqu'à 65 tonnes et que des pays d'Europe de l'Est enregistrent des rendements de l'ordre de 70 tonnes à l'hectare.

Le ministre a expliqué que ce programme sera mis en oeuvre en partenariat avec les éleveurs, les acteurs de l'agribusiness et les producteurs agricoles, dans le but d'accélérer la production fourragère et de mettre les récoltes à la disposition des organisations d'éleveurs.

"Cela pourrait concurrencer les prix du foin ainsi que ceux des aliments de bétail produits par les usines", a-t-il soutenu, signalant avoir instruit le directeur de l'Élevage et celui de l'Agriculture de travailler à la mise en oeuvre effective de ce programme.

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a également fait savoir que la Sodefitex a distribué cette année 1 000 tonnes de graines de coton aux éleveurs des 14 régions du Sénégal.

Il a précisé que cette dotation a été facilitée par le Président de la République et le Premier ministre.

M. Diagne a en outre annoncé le maintien d'un quota de 2 570 tonnes d'aliments de bétail subventionnés afin de permettre la vente du sac à 2 200 francs CFA à l'approche de la Tabaski.