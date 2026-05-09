Sénégal: Tabaski 2026 - Le gouvernement annonce une série de mesures pour un approvisionnement correct en moutons

Dakar — Le secrétaire général du gouvernement, Boubacar Camara, a évoqué, vendredi, une série de mesures arrêtées par le Premier ministre allant dans le sens d'assurer un bon approvisionnement du marché en moutons et en denrées de première nécessité à l'approche de la Tabaski, une des plus grandes fêtes musulmanes.

Intervenant à l'issue du conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski, il a indiqué que les ministères concernés ont été instruits de renforcer les dispositifs de sécurité, de facilitation, d'aménagement des points de vente et de financement des opérateurs.

Selon Boubacar Camara, le ministre des Forces armées comme son collègue de l'Intérieur sont chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble des circuits de commercialisation des moutons, notamment aux postes frontaliers, sur les axes de convoyage, dans les zones d'attente et les points de vente.

Le gouvernement a également décidé de faciliter la circulation des véhicules transportant des moutons vers les marchés, en autorisant notamment la présence de trois bergers à bord de chaque camion ou wagon convoyant les animaux, indique-t-on lors de cette rencontre.

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M .Camara a aussi souligné que les ministres chargés des Finances, de l'Intérieur et de l'Urbanisme devront veiller à "l'application stricte" des mesures d'exonération des droits et taxes sur les moutons importés pour la Tabaski.

Il a ajouté que les ministres en charge des Transports, du Commerce et de l'Élevage devront faire respecter la tarification consensuelle arrêtée entre les transporteurs et les opérateurs pour le convoyage des animaux.

Le secrétaire général du gouvernement a par ailleurs signalé que des dispositions seront prises pour faciliter la traversée du territoire gambien en vue de l'approvisionnement des régions sud du Sénégal.

Concernant les points de vente, il a expliqué que les ministères concernés, de concert avec les collectivités territoriales, devront procéder à l'aménagement des sites autorisés, à leur désencombrement ainsi qu'à leur nettoyage avant, pendant et après la Tabaski.

Le gouvernement prévoit s'engage également à l'éclairage des points de vente, l'ouverture de points d'eau temporaires et la mise en place de comités de gestion sur les différents sites autorisés.

Le ministère de la Santé devra, pour sa part, installer des postes médicaux avancés et déployer des équipes de prévention sanitaire au niveau des points de vente.

M.Camara a également annoncé des mesures destinées à encadrer les prix de l'aliment de bétail et à lutter contre la spéculation.

Le ministère chargé du Commerce a ainsi été invité à rapprocher les stocks d'aliments usiniers des points de vente autorisés et à veiller à l'application des prix conseillés.

Le gouvernement entend également accompagner les industriels dans l'accès aux matières premières, notamment le son de blé, en facilitant les importations et en explorant de nouvelles sources d'approvisionnement.

Les autorités ont aussi décidé d'assurer un suivi rapproché de l'évolution du marché des denrées de première nécessité, notamment l'huile, l'oignon et la pomme de terre, afin de garantir un approvisionnement correct durant la période de Tabaski.

Au titre du financement, le secrétaire général du gouvernement a indiqué que le ministère des Finances devra faciliter la mobilisation des ressources destinées à l'achat d'aliments de bétail subventionnés et à la prise en charge des missions de terrain des agents mobilisés pour l'opération Tabaski.

Il a ajouté que la Banque agricole du Sénégal, la BNDE, la DER/FJ, le Fonds de stabilisation et les institutions de microfinance concernées ont été invités à accélérer le traitement des dossiers de crédit des opérateurs.

Les gouverneurs de région ont été chargés de coordonner la mise en oeuvre des plans d'action régionaux, notamment l'identification et l'aménagement des sites de vente avec les commodités requises en eau, électricité et sécurité.

Le secrétaire général du gouvernement a également insisté sur le renforcement de la surveillance sanitaire du bétail le long des axes routiers, dans les zones d'attente et les points de vente, dans le cadre de l'approche "One Health".