Sénégal: La zone militaire n°6 réceptionne un laboratoire d'analyses biomédicales à Médina Wandifa

- Le directeur du Service de santé des armées, le médecin-colonel Abdou Rajack Ndiaye, a inauguré vendredi le laboratoire d'analyses biomédicales du poste médical avancé de la zone militaire n°6 couvrant les régions administratives de Kolda et de Sédhiou (sud).

Cette nouvelle infrastructure sanitaire installée dans le secteur dit 61 de Médina Wandifa devrait contribuer au renforcement des capacités de prise en charge médicale des militaires, de leurs familles ainsi que des populations environnantes, a-t-on appris sur place.

Selon le directeur du Service de santé des armées, elle s'inscrit dans la "dynamique de modernisation des structures sanitaires militaires et d'amélioration de l'accès aux soins dans cette localité du sud du Sénégal".

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, le médecin-colonel Abdou Rajack Ndiaye a indique que cette initiative participe à la volonté de rapprocher davantage les services de santé des populations, tout en améliorant la prise en charge des militaires et de leurs familles.

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Le nouveau laboratoire est doté d'équipements modernes destinés à la réalisation d'examens en hématologie, biochimie et sérologie. Il comprend notamment un automate de numération formule sanguine, un microscope optique ainsi que plusieurs appareils d'analyses biomédicales, a-t-il expliqué.

Il comprend également un bureau de consultation, une salle d'hospitalisation, une pharmacie et une salle d'attente. La capacité d'accueil du poste médical avancé est ainsi passée de huit à onze lits, avec une possibilité d'extension à quatorze lits en cas de besoin, indique-t-on.

Selon le directeur du Service de santé des armées, ces équipements permettront d'assurer des diagnostics plus rapides et fiables et d'optimiser la prise en charge thérapeutique des patients.

Le colonel Abdou Rajack Ndiaye a rappelé que cette évolution résulte d'un processus progressif de modernisation engagé depuis plusieurs années au poste médical avancé de Médina Wandifa, afin de faire face à l'affluence croissante des usagers et d'améliorer les conditions d'accès aux soins.

Il a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement de l'institution militaire à poursuivre la modernisation des infrastructures sanitaires des armées, en vue de de matérialiser le concept "Armée-Nation" à travers un meilleur service rendu aux forces de défense et aux communautés.