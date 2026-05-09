Sénégal: Cheikh Diba - 'Les innovations numériques améliorent l'efficience des systèmes de paiement et accélèrent l'inclusion financière'

Dakar — Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a relevé, vendredi, à Dakar, la capacité des innovations numériques à améliorer l'efficience des systèmes de paiement, à réduire les coûts des transactions et à accélérer l'inclusion financière.

"Les innovations numériques [...] ouvrent la voie à une amélioration significative de l'efficience des systèmes de paiement, à une réduction des coûts des transactions et à une accélération de l'inclusion financière", a souligné M. Diba.

Elles constituent, en raison de tous ces avantages, "un formidable outil de transformation et de modernisation de nos économies", a-t-il ajouté.

Développement de "la finance de l'ombre"

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Cheikh Diba intervenait à une conférence internationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) sur les innovations digitales et les crypto-actifs, des outils de commerce électronique fortement volatiles et spéculatifs.

"Concernant les pays en développement, dont ceux d'Afrique, ces technologies offrent l'opportunité de moderniser les services financiers et d'élargir l'accès au crédit en permettant de combler des décennies de sous-bancarisation qui ont freiné notre développement économique", a-t-il expliqué.

Les innovations numériques servent aussi "renforcer la transparence, la traçabilité des flux financiers et l'intégration économique régionale, tout en stimulant l'innovation et la compétitivité de nos systèmes productifs", a dit le ministre des Finances et du Budget.

De cette manière, "elles constituent un puissant vecteur de croissance durable, de création d'emplois et de possibilités partagées", a-t-il souligné en présence de plusieurs experts et personnalités, dont le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou.

Les innovations digitales nécessitent "une réponse collective et coordonnée, fondée sur la coopération régionale et internationale, la collecte d'informations et l'adaptation continue des cadres réglementaires", a relevé Cheikh Diba.

"Un cadre sécurisé, inclusif et propice à l'innovation"

À ses yeux, les huit pays disposant en commun de la BCEAO comme institution d'émission monétaire appréhendent les enjeux de ces innovations et entendent jouer pleinement leur rôle pour en tirer profit.

Les innovations numériques offrent des perspectives prometteuses mais elles comportent des risques significatifs, a relevé M. Diba.

Il estime, à l'instar du gouverneur de la BCEAO, que leurs usagers, les institutions financières notamment, doivent faire preuve de vigilance.

Le développement de "la finance de l'ombre", "la volatilité excessive des marchés de crypto-actifs, les risques de fraude, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme" font partie des risques liés aux innovations digitales, a dit Cheikh Diba.

À ces risques s'ajoutent "les cyberattaques, les vulnérabilités opérationnelles et les menaces potentielles sur la souveraineté monétaire et la stabilité financière", a dit M. Diba.

Le gouverneur de la BCEAO appelle à une anticipation de l'impact des crypto-actifs sur la politique monétaire et financière des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.

Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo, dont la BCEAO est l'institution d'émission monétaire.

Des risques nouveaux, susceptibles d'affecter la stabilité financière

"La BCEAO a entamé des actions visant à accompagner la transformation numérique du secteur financier de l'Union, dans un cadre sécurisé, inclusif et propice à l'innovation", a assuré Jean-Claude Kassi Brou.

"Crypto-actifs et innovations digitales : opportunités et défis pour la stabilité financière" est le thème de la conférence.

"Le paysage financier mondial connaît, depuis plusieurs années, une profonde mutation portée par l'essor des technologies digitales. La diffusion accélérée de solutions [...] et l'essor des crypto-actifs redéfinissent progressivement les modalités de paiement, d'épargne, d'investissement et de financement", explique la BCEAO dans un document consacré à la conférence.

Elle ajoute que "ces innovations constituent une opportunité majeure de modernisation des instruments monétaires et des infrastructures financières, pour les banques centrales".

La banque centrale signale toutefois que ces innovations "s'accompagnent de risques nouveaux, qui sont susceptibles d'affecter la stabilité financière".

Elle assure avoir entamé plusieurs initiatives pour promouvoir l'innovation digitale, tout en préservant la stabilité du système financier.