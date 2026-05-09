Afrique: Plus de 300 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire dans le monde (CICR)

Dakar — Plus de 300 millions de personnes dans le monde ont besoin d'une aide humanitaire dans 73 pays, un chiffre en constante augmentation à cause des conflits, du changement climatique, de l'insécurité alimentaire et des épidémies, a déclaré, jeudi à Dakar, Jean-Nicolas Marti, chef de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Sénégal.

"Face à l'augmentation de ces défis, le système humanitaire mondial traverse une grave crise de financement", a d'abord relevé M. Marti lors de la cérémonie officielle de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, célébrée cette année sous le thème: "Unis dans l'humanité".

Cette crise est aggravée par les coupes budgétaires liées aux changements géopolitiques, à la réorientation des priorités vers les courses aux armements et les guerres, ainsi qu'aux contraintes croissantes pesant sur les bailleurs, a poursuivi le chef de la délégation régionale du CICR.

"Ces actions combinées constituent une menace à la continuité des actions humanitaires, avec des conséquences sur les services essentiels vitaux pour les personnes vulnérables", a-t-il averti.

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Le chef de la délégation régionale du CICR a, par ailleurs, indiqué que près de 100 volontaires et membres du personnel du réseau Croix-Rouge et Croissant-Rouge ont perdu la vie depuis 2023 en portant assistance aux populations. Ce qui constitue, selon lui, l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les travailleurs humanitaires à l'échelle mondiale.

Pour sa part, le président de la Croix-Rouge sénégalaise, Mamadou Sonko, a rappelé que la célébration s'inscrit dans la mise en oeuvre du plan stratégique triennal (2026-2029) de relance de l'institution, qui vise à renforcer ses bases institutionnelles et opérationnelles et à élargir la portée de son action humanitaire.