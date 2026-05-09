Afrique: Plus de 300 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire dans le monde (CICR)

8 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Plus de 300 millions de personnes dans le monde ont besoin d'une aide humanitaire dans 73 pays, un chiffre en constante augmentation à cause des conflits, du changement climatique, de l'insécurité alimentaire et des épidémies, a déclaré, jeudi à Dakar, Jean-Nicolas Marti, chef de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Sénégal.

"Face à l'augmentation de ces défis, le système humanitaire mondial traverse une grave crise de financement", a d'abord relevé M. Marti lors de la cérémonie officielle de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, célébrée cette année sous le thème: "Unis dans l'humanité".

Cette crise est aggravée par les coupes budgétaires liées aux changements géopolitiques, à la réorientation des priorités vers les courses aux armements et les guerres, ainsi qu'aux contraintes croissantes pesant sur les bailleurs, a poursuivi le chef de la délégation régionale du CICR.

"Ces actions combinées constituent une menace à la continuité des actions humanitaires, avec des conséquences sur les services essentiels vitaux pour les personnes vulnérables", a-t-il averti.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le chef de la délégation régionale du CICR a, par ailleurs, indiqué que près de 100 volontaires et membres du personnel du réseau Croix-Rouge et Croissant-Rouge ont perdu la vie depuis 2023 en portant assistance aux populations. Ce qui constitue, selon lui, l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les travailleurs humanitaires à l'échelle mondiale.

Pour sa part, le président de la Croix-Rouge sénégalaise, Mamadou Sonko, a rappelé que la célébration s'inscrit dans la mise en oeuvre du plan stratégique triennal (2026-2029) de relance de l'institution, qui vise à renforcer ses bases institutionnelles et opérationnelles et à élargir la portée de son action humanitaire.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.