Sénégal: Le Japon offre une unité de simulation médico-chirurgicale à l'université Assane Seck

Ziguinchor — Le gouvernement du Japon a offert, vendredi, à l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) une unité de simulation médico-chirurgicale, destinée à renforcer la formation pratique des étudiants de l'UFR des Sciences de la santé de cet établissement d'enseignement supérieur, constaté l'APS.

La cérémonie officielle de réception des équipements s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Japon au Sénégal, Akamatsu Takeshi, du recteur de l'UASZ, Alassane Diedhiou, ainsi que des autorités administratives, militaires et sanitaires de la région.

Acquise grâce à un financement d'environ 50 millions francs CFA du gouvernement japonais, l'unité est composée de mannequins, de matériels pédagogiques, et de simulateurs virtuels permettant aux étudiants de s'exercer aux gestes médicaux essentiels, notamment la réanimation, l'assistance à l'accouchement et à l'injection, dans un environnement sécurisé, avant les stages cliniques.

L'ambassadeur du Japon au Sénégal a précisé que ce don s'inscrit dans la vision de "sécurité humaine" promue par son pays en Casamance, particulièrement dans le déminage et l'agriculture intelligente.

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"Il s'agit ici de déminer pour garantir la sécurité, développer l'agriculture pour renforcer l'alimentation et former les ressources humaines pour renforcer la prise en charge sanitaire", a ajouté le diplomate nippon.

Le recteur de l'université Assane Seck, Alassane Diedhiou, s'est félicité de ce don gouvernement du Japon, notant que cette unité de simulation médico-chirurgicale devrait permettre aux étudiants et enseignants "de s'entraîner sur des mannequins avant d'intervenir sur le corps d'un malade".

L' adjoint au préfet de Ziguinchor, Modou Samb, estime pour sa part que cette unité apporte la "révolution pédagogique" au sein de l'UASZ.