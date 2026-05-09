Afrique de l'Ouest: Écotourisme - Le Sénégal veut créer la plus grande réserve privée d'Afrique de l'Ouest

Le Sénégal ambitionne de devenir une destination phare du safari en Afrique de l'Ouest grâce au projet Grand Maka Yop Big 5. Portée par Lion Rouge, cette initiative de 120 millions de dollars prévoit la création d'une vaste réserve privée à Kaffrine, avec l'introduction du célèbre « Big 5 » africain : le lion, l'éléphant, le léopard, le rhinocéros et le buffle.

Présenté ce mardi 5 mai lors d'une conférence de presse, le projet représente un investissement évalué à plus de 120 millions de dollars. Ses promoteurs souhaitent faire de cet espace un sanctuaire dédié à la biodiversité, tout en développant un modèle économique durable fondé sur le tourisme vert, la protection de la faune et la valorisation des communautés locales.

Le programme prévoit notamment l'introduction de plus de cinquante espèces animales, dont les emblématiques « Big 5 » africains : le lion, le léopard, l'éléphant, le rhinocéros et le buffle. À terme, les initiateurs estiment que cette infrastructure pourrait accroître de manière significative les performances du secteur touristique sénégalais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Adrian Mill, directeur général de Lion Rouge, plusieurs facteurs plaident en faveur du Sénégal. Il cite d'abord la position géographique stratégique du pays, accessible depuis l'Europe en quelques heures, mais également son potentiel naturel et écologique encore largement sous-exploité. Le projet entend aussi garantir des retombées directes aux populations locales grâce aux revenus générés par les crédits carbone.

Toutefois, le lancement officiel du projet dépend encore de l'approbation de l'État du Sénégal. Une première phase portant sur 17 000 hectares est déjà envisagée, mais les discussions administratives se poursuivent avec le ministère de l'Environnement dirigé par le Dr Abdourahmane Diouf.