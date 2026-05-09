Sénégal: Saint-Louis - Le projet COPEJ lancé pour renforcer l'emploi des jeunes dans les métiers de l'environnement

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf, a procédé à Saint-Louis au lancement officiel du projet « Compétences professionnelles et employabilité des jeunes en environnement » (COPEJ). Cette initiative de coopération entre le Sénégal et le Canada vise à renforcer l'insertion professionnelle des jeunes, notamment des femmes vulnérables, dans les secteurs liés à l'économie verte et bleue.

Porté par le Cégep de la Gaspésie et des Îles, le projet bénéficie d'un financement de 24,8 millions de dollars canadiens pour la période 2025-2032. Il sera déployé dans les zones du delta du fleuve Sénégal et du delta du Saloum, particulièrement exposées aux effets des changements climatiques, à l'érosion côtière et à la dégradation des écosystèmes. Dans son discours, le ministre Abdourahmane Diouf a salué « une coopération exemplaire » entre les deux pays.

Selon lui, le projet apporte une réponse concrète aux défis environnementaux et au chômage des jeunes. « Investir dans les compétences et l'employabilité des jeunes, c'est investir dans l'avenir de notre nation », a-t-il déclaré. Le programme repose sur trois axes majeurs : la formation professionnelle dans les métiers de l'environnement, la restauration des écosystèmes et la promotion de l'entrepreneuriat vert et bleu. Deux entreprises-écoles seront mises en place à Rao, dans la région de Saint-Louis, et à Mbodiène, afin de permettre aux jeunes d'apprendre à travers des situations réelles de production.

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La directrice générale du Cégep de la Gaspésie et des Îles, Yolaine Arseneau, a rappelé l'expérience de son institution dans la coopération internationale et l'importance des partenariats locaux pour garantir des résultats durables. Le projet COPEJ est mis en oeuvre avec plusieurs partenaires sénégalais, dont l'Institution Sainte Jeanne d'Arc Post Bac, la Direction des Parcs nationaux, le Centre de suivi écologique et le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. La cérémonie s'est tenue en présence de l'ambassadeur du Canada au Sénégal, des autorités administratives, des élus territoriaux et des acteurs communautaires.