Afrique de l'Ouest: Dialogue CEDEAO-AES - Bassirou Diomaye Faye reçoit le médiateur Lansana Kouyaté

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu vendredi à Dakar Lansana Kouyaté, dans le cadre du suivi des discussions entre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Alliance des États du Sahel (AES).

Selon la présidence sénégalaise, cette audience s'inscrit dans le prolongement de la mission de médiation conduite par le chef de l'État sénégalais au nom de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO.

Venu consulter le président sénégalais, l'émissaire ouest-africain a recueilli les orientations de M. Faye, qui avait personnellement conduit cette médiation entre les deux organisations régionales.