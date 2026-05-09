Sénégal: Réforme parlementaire - Les députés approuvent un durcissement du régime des absences

L'Assemblée nationale sénégalaise a adopté, vendredi, la proposition de loi n°10/2026 modifiant l'article 118 du Règlement intérieur relatif au régime des absences des députés, dans le but de renforcer la discipline parlementaire et de lutter contre l'absentéisme au sein de l'hémicycle.

Le texte, porté par les députés Mohamed Ayib Salim Daffé et Aïssata Tall, a été adopté à une large majorité à l'issue d'un scrutin marqué par 127 voix favorables contre 3 défavorables.

Selon les résultats officiels du vote, 165 députés étaient inscrits, 132 ont pris part au scrutin, dont 28 par procuration. Les suffrages exprimés en faveur du texte représentent 96,21 % des voix, contre 2,27 % de votes défavorables.

La réforme introduit plusieurs innovations destinées à encadrer plus strictement la participation des parlementaires aux travaux de l'institution. Le dispositif prévoit notamment un mécanisme formel de constatation des absences, des sanctions graduées, ainsi qu'un encadrement des excuses jugées légitimes.

Le texte instaure également une procédure contradictoire permettant au député concerné de présenter ses observations avant toute sanction disciplinaire.