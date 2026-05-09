Sénégal: Seconde lecture de la loi portant modification du Code électoral - L'Assemblée nationale convoquée ce samedi

8 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)

L'Assemblée nationale est convoquée en séance plénière ce samedi 09 mai 2026 à 11 heures pour examiner en seconde délibération la proposition de loi n°11/2026 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral. La convocation a été signée ce vendredi 08 mai 2026 par le président de l'institution parlementaire, El Malick Ndiaye.

Cette seconde lecture intervient à la demande du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, après la transmission à la Présidence de deux versions contradictoires du texte adopté le 28 avril dernier par les députés.

Dans un communiqué, la Présidence de la République avait signalé des incohérences entre les documents reçus, suscitant une procédure de réexamen conformément aux dispositions constitutionnelles. De son côté, le président de l'Assemblée nationale a reconnu une « erreur matérielle » survenue lors de l'intégration des amendements adoptés en plénière. Selon lui, une version corrigée du texte a ensuite été transmise aux services de la Présidence après concertation administrative.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.