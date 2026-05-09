L'Assemblée nationale est convoquée en séance plénière ce samedi 09 mai 2026 à 11 heures pour examiner en seconde délibération la proposition de loi n°11/2026 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral. La convocation a été signée ce vendredi 08 mai 2026 par le président de l'institution parlementaire, El Malick Ndiaye.

Cette seconde lecture intervient à la demande du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, après la transmission à la Présidence de deux versions contradictoires du texte adopté le 28 avril dernier par les députés.

Dans un communiqué, la Présidence de la République avait signalé des incohérences entre les documents reçus, suscitant une procédure de réexamen conformément aux dispositions constitutionnelles. De son côté, le président de l'Assemblée nationale a reconnu une « erreur matérielle » survenue lors de l'intégration des amendements adoptés en plénière. Selon lui, une version corrigée du texte a ensuite été transmise aux services de la Présidence après concertation administrative.