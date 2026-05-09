Sénégal: Goudiry - Les populations de Dougué réclament la reprise des travaux d'électrification

À Dougué, dans le département de Goudiry (région de Tambacounda), la question de l'accès à l'électricité revient au coeur des préoccupations des populations.

À travers un communiqué publié par l'Association Dougué Debout, les habitants dénoncent l'arrêt des travaux d'électrification de l'axe Goudiry, Dianké Makhan et interpellent les autorités sur la nécessité de finaliser ce projet lancé depuis 2019.

Selon le document signé par le président de l'association, Ousmane Thiam, le projet devait permettre de raccorder plusieurs localités de cette partie orientale du pays au réseau électrique national. Long de 72 kilomètres, le chantier affiche un niveau d'exécution physique estimé à plus de 70 %, avec environ 52 kilomètres déjà équipés en supports de lignes.

Toutefois, les travaux seraient à l'arrêt depuis plusieurs mois, alors qu'il resterait moins de 20 kilomètres à achever pour permettre le raccordement effectif de la commune de Dougué, forte de près de 10 000 habitants.

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Pour les populations, cette suspension freine considérablement le développement local. Dans les écoles, l'absence d'électricité continue de limiter les conditions d'apprentissage et l'utilisation des outils numériques. Au niveau du poste de santé, les difficultés liées à la conservation des médicaments et des produits pharmaceutiques demeurent entières.

L'Association Dougué Debout estime également que ce retard pénalise les activités économiques de la zone, notamment celles des jeunes et des femmes, dans une commune où l'accès à l'énergie est considéré comme un levier essentiel pour la création d'emplois et la transformation des produits locaux.

Face à cette situation, l'organisation citoyenne appelle les autorités compétentes à communiquer sur les raisons de l'arrêt du chantier et à prendre les dispositions nécessaires pour une reprise rapide des travaux.

Les populations de Dougué rappellent que l'accès universel à l'électricité constitue un enjeu majeur d'équité territoriale et de développement, en cohérence avec les ambitions affichées dans le cadre de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ».