Sénégal: Tabaski 2026 - Plus de 390.000 moutons déjà disponibles sur le marché sénégalais

8 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla GUEYE

Le Sénégal disposait, au 6 mai 2026, de 390.350 moutons destinés à la Tabaski, contre 393.135 à la même période en 2025, a annoncé vendredi le directeur de l'élevage, Mamadou Diagne.

S'exprimant lors d'un conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski, il a précisé que ce stock représente 43,37 % des besoins estimés à 900.000 têtes.

Le responsable a également relevé une hausse des importations, avec 163.067 moutons enregistrés au 6 mai, contre 117.742 un an plus tôt, soit près de 45.000 têtes supplémentaires.

Selon lui, la Mauritanie reste le principal fournisseur avec 123.662 moutons importés, devant le Mali (39.405 têtes). La région de Saint-Louis concentre l'essentiel des arrivages en provenance de Mauritanie, avec plus de 105.000 moutons recensés.

Le directeur de l'élevage a salué la coopération entre Dakar et Nouakchott pour faciliter l'approvisionnement du marché sénégalais.

De son côté, l'administratrice du Fonds d'appui à la stabulation, Fatoumata Diop Bakhoum, a indiqué que 416 projets ont été financés pour plus de 2,5 milliards de francs CFA, tandis que 252 autres projets, évalués à 2,3 milliards, restent en attente de financement.

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