Sénégal: Réseau Théophraste - Mamadou Ndiaye reconduit pour un second mandat

8 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya SOW

Professeur Mamadou Ndiaye a été réélu à la tête du Réseau Théophraste à l'issue de l'Assemblée générale tenue à Rabat les 6 et 7 mai 2026.

Créé en 1994 sous l'égide de Agence universitaire de la Francophonie, le Réseau Théophraste regroupe des écoles et centres francophones de formation au journalisme. Il oeuvre pour la promotion du modèle francophone de l'enseignement du journalisme, le développement de la pédagogie du métier ainsi que la réflexion sur les enjeux éthiques, technologiques et professionnels des médias.

L'actuel directeur du CESTI entame ainsi un deuxième mandat à la tête du réseau.

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