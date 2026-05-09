Cote d'Ivoire: Gouvernance environnementale - Abou Bamba trace les contours d'une action plus ferme et plus moderne

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique (Minete), Abou Bamba, a donné le ton de sa vision de la gouvernance environnementale, le vendredi 8 mai 2026, à l'auditorium de la Primature, au Plateau, à Abidjan. C'était à l'occasion du lancement de la 28e Quinzaine nationale de l'environnement et du climat (Qnec) 2026, en présence des acteurs de l'écosystème environnemental.

L'innovation majeure de cette édition est l'institution du Grand format de l'environnement et du climat, un espace d'échanges, de sensibilisation et de mobilisation citoyenne. Face aux participants, le ministre a dressé un constat sans détour. « Le monde entier vit une crise environnementale qui a des répercussions sur tous les pays, surtout ceux de l'Afrique. Il y a urgence que nous passions à l'action, car la question environnementale est l'affaire de tous », a déclaré Abou Bamba.

Le ministre a lancé un appel aux populations ivoiriennes pour une implication collective dans la protection des ressources naturelles, l'amélioration du cadre de vie et la construction d'un avenir durable. Depuis sa prise de fonction, a-t-il expliqué, son ambition est claire : faire de la politique environnementale « un levier concret de transformation économique et sociale, et non plus un simple cadre normatif ».

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Cette orientation passe d'abord par un renforcement de l'autorité de l'État. « Des dispositions juridiques et techniques ont été prises pour renforcer le principe de pollueur-payeur. Ce ne sera plus seulement une volonté, mais un impératif pour tous », a insisté le ministre. Déjà, une centaine d'entreprises ont fait l'objet d'inspection. Avec la mise en service du Système de renseignement et d'information environnementale (Srie) et du Système d'information géographique du développement durable et de la transition (Sigddit), le ministère entend désormais miser sur la traçabilité, la transparence et le contrôle numérique.

Autre pilier de cette stratégie : l'ancrage territorial. Les interventions sur les zones côtières menacées par l'érosion traduisent cette volonté de rapprocher l'action publique des réalités locales. Le ministre a aussi voulu conclure sur une note d'espoir. Selon lui, la Côte d'Ivoire dispose d'importantes ressources naturelles dont la valorisation peut favoriser l'écotourisme et la création d'emplois verts. « Nous avons engagé une dynamique. Nous allons la poursuivre avec constance, détermination et sens des responsabilités », a-t-il affirmé.

Présentant les innovations de la Quinzaine qui se tiendra du 3 au 19 juin 2026, sur le thème : « Je suis un citoyen écoresponsable pour une transition écologique juste », Youssouf Diarra, chef de cabinet du Minete et Pco de la Qnec, a annoncé la convergence des activités phares du ministère, l'instauration des « Vendredis du climat », la remise de certificats de conformité environnementale aux entreprises ainsi que la création d'une identité visuelle dédiée à l'événement dont plusieurs étapes se tiendront à Sassandra, San Pedro, Grand-Béréby, Bouaké, Kouto et Touba.