Cote d'Ivoire: Filière palmier à huile - PALMCI renforce la confiance des planteurs avec trois nouveaux ponts-bascules

La société PALMCI, filiale du Groupe SIFCA, poursuit sa dynamique de modernisation de la filière palmier à huile en Côte d'Ivoire. Entre janvier et avril 2026, l'entreprise a procédé à l'inauguration de trois nouveaux ponts-bascules à Abengourou, Gagnoa et Soubré, renforçant ainsi la transparence des transactions avec les planteurs.

D'une capacité de 80 tonnes chacun et dotés d'une précision de plus ou moins 0,075 %, ces équipements modernes portent désormais à 13 le nombre total de ponts-bascules déployés par PALMCI à travers le pays. À travers cette initiative, l'entreprise entend garantir aux producteurs une pesée fiable de leurs récoltes, avec pour principe : « une tonne livrée, une tonne pesée et une tonne payée ».

Le plus récent de ces équipements a été mis en service le 23 avril 2026 à Cika, dans la région d'Abengourou, sur l'axe menant à Bettié. Cette infrastructure répond à une forte attente des producteurs locaux, qui réclamaient depuis plusieurs années des outils de pesée modernes et équitables afin de sécuriser leurs transactions commerciales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À Gagnoa, c'est le site de Zabeza qui a accueilli un nouveau pont-bascule inauguré le 21 janvier 2026. Lors de cette cérémonie, le directeur du développement agricole et de l'approvisionnement de PALMCI, Raymond Tagouya, a insisté sur l'importance stratégique de ces installations dans les relations entre l'entreprise et les planteurs.

« Ces ponts-bascules ne sont pas de simples équipements techniques. Ils sont l'expression concrète de la confiance que nous souhaitons bâtir avec chaque planteur », a-t-il déclaré, soulignant qu'une pesée exacte garantit une rémunération juste des producteurs.

Quelques jours plus tôt, le 19 janvier 2026, PALMCI avait inauguré un autre pont-bascule sur le site de SAO, au km 10 de l'axe Soubré-Okrouyo, en présence des autorités administratives, politiques et des acteurs du monde agricole.

À travers ces investissements, PALMCI confirme sa volonté de moderniser durablement les outils de la filière palmier à huile et de renforcer les liens avec les quelque 30 000 planteurs de son réseau. L'entreprise ambitionne également de contribuer au développement économique des zones de production tout en améliorant la compétitivité nationale de la filière.

Cette démarche s'inscrit dans la vision du Groupe SIFCA de promouvoir une agriculture performante, inclusive et responsable, capable de répondre aux exigences du développement durable et aux attentes des producteurs ivoiriens.