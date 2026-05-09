Cote d'Ivoire: 'Les Bâtisseurs de l'économie africaine' honorent 14 États africains pour leurs performances économiques

Africa Economy Builder Forum Awards, « Les Bâtisseurs de l'économie africaine en français », a décidé d'honorer 14 pays africains pour leurs performances réalisées dans divers secteurs économiques. L'information a été portée à la connaissance des journalistes le jeudi 7 mai 2026, à la Maison de la presse d'Abidjan.

Selon le président-fondateur de cette organisation, Michel Russel Lohoré, 14 pays lauréats ont été distingués à travers 11 catégories de secteurs économiques et trois prix spéciaux.

Dans le secteur de l'éducation, de la formation et de l'emploi, les Seychelles ont été distinguées. Le Maroc a été désigné lauréat dans la catégorie santé et pharmacie. En matière d'infrastructures, l'Égypte a été récompensée. Le Kenya s'est illustré dans la catégorie des technologies, de l'intelligence artificielle et de l'innovation. La République démocratique du Congo (RDC) s'est imposée dans la catégorie des mines. L'Algérie a été distinguée dans le secteur de l'énergie, la Côte d'Ivoire dans celui de l'agriculture, l'Afrique du Sud pour les industries et services, la Tanzanie pour le tourisme et l'hôtellerie, le Nigeria pour les industries créatives et culturelles, et le Maroc pour l'environnement et le développement vert.

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Au niveau des prix spéciaux, la Namibie a été distinguée pour les progrès réalisés en matière d'égalité des genres et d'autonomisation des femmes ; le Ghana, pour sa politique en faveur du retour des diasporas africaines et de l'intégration régionale ; et le Maroc, pour les 20 ans des Bâtisseurs de l'économie africaine.

« L'initiative est fondée sur des critères objectifs et portée par un jury composé d'experts et de journalistes reconnus de plusieurs pays », a souligné Michel Russel Lohoré.

Conçue en 2006, dans un contexte de crise aiguë, l'association vise à promouvoir l'économie du continent comme vecteur essentiel de développement. L'organisation célèbre également les élites entrepreneuriales et managériales africaines.

Elle met à l'honneur les entreprises, les institutions économiques performantes, les investisseurs internationaux, les talents de la diaspora africaine ainsi que les multinationales qui s'illustrent en faveur du progrès et de la prospérité de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique.

La célébration du 20e anniversaire des Bâtisseurs de l'économie africaine est prévue le 18 juin 2026, à Abidjan.