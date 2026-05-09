Le responsable syndical des auto-écoles invite les usagers à éviter les spéculations et assure que le réapprovisionnement des Centres de gestion intégrée (Cgi) est en cours.

Le secrétaire général du Syndicat du patronat des auto-écoles de Côte d'Ivoire et vice-président de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire, Cissé Lamine, s'est exprimé sur les difficultés liées à l'édition des permis de conduire observées ces dernières semaines dans les Centres de gestion intégrée (Cgi).

Lors d'un échange tenu ce vendredi 8 mai 2026, à Abidjan, il a indiqué qu'un manque de supports destinés à l'édition des permis de conduire était constaté « depuis deux à trois semaines » dans les centres relevant du ministère des Transports.

Réagissant à certaines critiques relayées sur les réseaux sociaux et dans des publications en ligne, le responsable syndical a pris la défense du Centre de gestion intégrée (Cgi), qu'il qualifie d'« entreprise très sérieuse ». Selon lui, cette situation ne doit pas être interprétée comme un dysfonctionnement propre à la structure.

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« Ce qui arrive en ce moment survient dans tous les services où le fournisseur peut accuser du retard, surtout lorsqu'il s'agit de supports qui ne sont pas fabriqués en Côte d'Ivoire », a déclaré Cissé Lamine. Il estime également que le Cgi « est venu révolutionner le transport en Côte d'Ivoire ».

Le secrétaire général du Syndicat des auto-écoles affirme avoir échangé avec le directeur général du Cgi afin de mieux comprendre les raisons de cette situation. À l'en croire, plusieurs facteurs liés à l'approvisionnement international expliqueraient ces retards, notamment la disponibilité de certaines composantes électroniques utilisées dans la fabrication des supports sécurisés.

« J'ai pris le temps d'échanger avec le directeur général. Il m'a expliqué le contexte. Je pense qu'il faut le comprendre. Ils sont à pied d'oeuvre et travaillent pour qu'au plus tard le 20 mai, tous les Cgi de Côte d'Ivoire soient approvisionnés et que les usagers puissent obtenir leurs permis », a-t-il soutenu.

Cissé Lamine a, par ailleurs, indiqué que le stock destiné aux cas urgents n'était pas épuisé. Selon lui, les dossiers concernant notamment les personnes devant voyager continuent d'être traités lorsqu'ils sont signalés.

Le responsable syndical a également appelé les usagers et l'opinion publique à faire preuve de retenue dans leurs commentaires. « Je demande à tous les Ivoiriens de rester calmes. Cela va se régler le plus tôt possible. Quand on lit certains articles, on constate que des personnes ne prennent pas le temps de s'informer sur ce qui se passe », a-t-il déclaré.

Tout en plaidant pour une meilleure communication entre les responsables du Cgi et les acteurs des auto-écoles, il a estimé qu'une collaboration plus étroite permettrait d'informer efficacement les usagers en cas de difficultés similaires.

Enfin, il a salué l'implication du ministère des Transports dans la gestion du dossier. Selon lui, les autorités seraient mobilisées afin de trouver une solution rapide à cette situation.